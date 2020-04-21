竹縣山區農作物受低溫侵襲 初估損失近2千萬

新竹縣山區在4月13、14日受強烈大陸冷氣團低溫影響，平地攝氏8度，山區出現攝氏負2度低溫，造成尖石、五峰農作物災損，截至16日止，經公所通報統計，包含茶葉、獼猴桃、水蜜桃及蔬菜類等農作物凍傷而受損，受損面積合計54.31公頃，損害程度平均36%，農業處初估損失金額近2千萬元。

農業處長范萬釗表示，這波寒流溫度突然驟降，讓農民措手不及，換算無收穫面積19.29公頃，累計災損金額617萬元，上周農業處已會同尖石、五峰鄉公所同仁初步現勘，其中五峰、尖石的茶葉、水蜜桃及獼猴桃等作物受損最嚴重，受災情況為茶葉葉芽凍傷、獼猴桃葉面及花苞凍傷、水蜜桃花苞及小果凍傷及蔬菜類作物葉面凍傷等。

縣長楊文科對此指示，今、明天縣府農業處會同行政院農業委員會桃園區農業改良場及農糧署北區分署進行勘災作業，倘經確認災情符合規定標準，即報送農委會辦理救助，以協助農民及早復耕，希望盡快完成相關天然災害救助流程，減少農民損失。