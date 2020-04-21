個案足跡公布太晚理由挨轟 苗衛生局長委屈落淚

苗栗縣較其他縣市晚公布艦隊確診新冠肺炎個案足跡，有媒體報導衛生局長張蕊仙所稱理由之一是「時間太晚，不便打擾縣長」，遭網友砲轟。張蕊仙今天澄清時，感慨防疫人員辛勞遭抹煞，委屈落淚。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，19日下午4時接獲中央流行疫情指揮中心通報，有海軍敦睦艦隊武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案來到苗栗，隨即展開疫調工作，包含查詢相關接觸者、採檢、安排隔離住所，並由衛生所人員前往個案經過地點，進行清潔消毒，晚間發布新聞訊息，呼籲民眾不須恐慌。

張蕊仙指出，防疫人員當天忙到深夜才告一段落，平面媒體記者與民意代表為了取得第一手訊息，接近凌晨仍不斷打電話詢問，但公布確診患者足跡必須請示中央防疫中心，才會以「當時已晚不方便打擾縣長」推辭，不料，這句話竟成新聞標題，引發網友和民意代表砲轟。

張蕊仙難過落淚表示，她忙到凌晨1時許，半夜根本睡不著，還起來打簡訊跟中央進行溝通，說明可能造成民眾恐慌情況，「整個晚上都在忙」，卻因為一個新聞標題，導致防疫作為和辛勞全部遭到抹煞，「當然覺得很委屈」。

苗栗縣長徐耀昌指出，「防疫視同作戰」必須24小時待命，沒有所謂「太晚打擾」的問題，衛生局當晚已確實做好檢疫、隔離、消毒等工作，至於是否公布確診患者足跡，「其他縣市跑在前面我們不予置評」，但是苗栗縣政府一定尊重中央指揮中心規定辦理。

徐耀昌表示，隔天陸續有頭份市居民收到警示簡訊，造成大家透過網路互相猜測、質疑、人心惶惶，為避免引發大規模恐慌，加上獲得中央授權，才決定於20日上午公布確診患者足跡。

衛生局指出，是否公布足跡很兩難，有業者得知確診患者上門，當場嚎啕大哭，不斷道歉，甚至有業者採取抗拒態度，都是因為擔心生計受到影響，這些情緒反應和後續工作都必須由防疫人員承擔，因此希望大家共體時艱、度過難關。