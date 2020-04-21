桃園智慧遊APP添大數據警示 風景區防疫掌握人潮

桃市府觀光旅遊局長楊勝評指出，為做好防疫工作，這周六、日、五一勞動節連假與接下來的假日，16個風景區除了透過原有的車流管制，也會另外採用人流大數據，更精準掌握遊客人數是否達到必須管制入場的條件。

楊勝評不諱言，因為中央流行防疫中心想用管制停車場車流方式管制人潮，但是對開放式的風景區像大溪老街和周邊景點，停車場使用率只有3成的時候，老街已經人潮不斷，原因是很多遊客把車停在路邊或附近空地，造成誤判，繼續讓車輛進停車場。

觀旅局這周六日就會啟用和中華電信合作的大數據功能，同時掌握車流、人流雙管齊下。楊勝表示觀旅局官網和市府APP「桃園智慧遊」，會隨時更新數據資料讓民眾旅遊不掃興。

桃園市風景管理處長廖育儀提醒民眾，出門前可以先下載APP「桃園智慧遊」，了解桃園市16個景點停車場車流狀況。還有人流，接近風景區的路上也有道路資訊可變標誌（CMS，LED看板），通報是否已達上限。

廖育儀說，五一勞動節前完成升級「桃園智慧遊」APP，遊客從手機就能根據紅、黃、綠燈顯示16個景點停車狀況，藍（綠）燈表示可以停車，黃燈代表已達50%警示，紅燈為60%不能再進停車場，遊客要衡量是否前往或改行程，預估這周六日就能試用升級版。