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抗疫不忘學習！苗栗社大周邀請大家來百年古道尋寶趣
新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗社區大學每學期舉辦社大周系列活動，過往以講座為主，今年受疫情影響，邀請大家到戶外，探訪百年古道「楔隘古道（錫隘古道）」，古道沿途林蔭蔽空、綠意盎然，沿途植物豐富多元，植物相可說是台灣北部低海拔山區的縮影，社大古道志工隊維護近3年，志工們上山懸掛植物解說卡，爬古道時，也能認識豐富生態。
楔隘古道沿途有9棵百年老樹，只要跟其中5棵老樹或老樹解說卡合影，在社大周（4月26日到5月2日）期間將5張照片私訊到苗栗社大臉書專頁，就有機會獲精美紀念品。
苗栗社大山城古道志工隊副隊長李金鳳說，新冠肺炎疫情緊張，邀情大家來山林走走，志工隊在楔隘古道做植物調查兩年多，古道上生態植物豐富，志工們針對植物、老樹製作解說卡，解說卡有QR碼，一掃QR碼，認識豐富生態資源，不過有些植物長在邊坡，掃QR碼時，特別注意安全。
苗栗社大山城古道志工隊指出，楔隘古道全程8百公尺，其中最有名七十二段，砌石為階、鑿石為梯，體會前人就地取材傳統工藝智慧與早年山鄉交通的艱辛；古道的生態資源豐富，北部低海拔植物縮影。
苗栗社區大學邀請大家來趟健康、知性、趣味的百年古道尋寶趣，楔隘古道入口在錫隘隧道獅潭出口附近，停車便利。三五親朋好友同行，保持社交距離，避免1人獨自上山。走古道時，建議穿防滑鞋、帶手杖，注意安全。
古道沿途有9棵百年老樹，在社大周期間（4月26日到5月2日），跟其中5棵老樹或老樹解說卡合影，上傳到苗栗社大臉書專頁，前100名可以獲贈苗栗社大20周年紀念品。
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