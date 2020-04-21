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福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎衝擊，福特六和汽車零組件供應鏈斷裂，桃園中壢廠明日起停工連帶影響交車，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議表示，勞動局已經介入也和工會聯繫，對於中壢廠800多名員工權益保護，鄭也提到，航空業也陷入寒冬，如華航減薪15%部分，政府該有的紓困一定得到位。

鄭文燦說，目前因爲疫情帶來的營業衰退，比較重要的兩個例子是華航達成減薪15%的決定，適用在一般員工，華航要度過這個寒冬需要更大的努力，政府給華航和員工更大的支持，開有的紓困貸款一定要即時到位。

鄭說，航空業是重災區，航空業現在營收幾乎是下降到谷底，又要負擔沈重的防疫工作，所以政府要給華航、長榮及星宇跟其他國際航空更大的支持，市府也會積極協助。

第二，桃園是汽車工業重鎮，因為供應鏈斷裂，福特六和汽車廠停產5個月，但停產之後仍要對員工給予保障，他已經請勞動局積極介入，之前就有和工會密切聯絡，希望能夠讓800位員工的工作權得到保護，供應鏈斷裂問題很多汽車廠的問題，希望政府注重，包括零組件產業未來是否可能衰退等。

華航 鄭文燦

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