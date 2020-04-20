慘!觀光工廠來客直直掉 市長提紓困業界盼補助快來

桃園市政府今天下午舉辦觀光工廠及食品業振興輔導措施座談會，市長鄭文燦與觀光工廠、食品業者座談，桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎針對中央補助振興方案針對業績退五成製造業工廠補助，希望觀光工廠與工廠補助拆開認定，鄭文燦表示，桃園觀光工廠是重災區，平均來客數不到五成，透過面對面座談與中央紓困計畫對接，讓觀光工廠、食品業貸款如及時雨，度過疫情寒冬。

這項與桃園觀光工廠、食品業者座談會，由鄭文燦主持，邀請文化部、經濟部工業局等中央單位及桃園觀光工廠、食品業者交流，桃園觀光工廠促進發展協會會員祥儀、源友企業、台灣雅聞生技、宏亞食品、手信坊捐出物資，提供第一線醫護人員，鄭文燦代表接受感謝。

林世閎代表觀光工廠業者表示，針對中央提出補助振興方案，是針對業績衰退百分之五十的製造業工廠，但是觀光工廠普遍業績衰退五成、甚至衰退八、九成，卻不符合中央補助標準，協會希望觀光工廠與工廠補助拆開認定，並協助業者降低電子支付方式費用，目前業者最急迫是薪資、營業補助能像天降甘霖快一點拿到，協會也感謝市府重視協助觀光工廠紓困。