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台泰友好！ 桃園企業聯合會捐1萬5千件防護衣給泰國

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
「桃園挺台灣、台灣挺泰國」，桃園市長鄭文燦媒合民間力量，與桃園企業聯合會多位成員，捐贈1萬5千件防護衣給泰國 ，泰國貿易經濟辦事處代表通才（左）受贈。記者陳夢茹／攝影
「桃園挺台灣、台灣挺泰國」，桃園市長鄭文燦媒合民間力量，與桃園企業聯合會多位成員，捐贈1萬5千件防護衣給泰國 ，泰國貿易經濟辦事處代表通才（左）受贈。記者陳夢茹／攝影

「桃園挺台灣、台灣挺泰國」，桃園市長鄭文燦媒合民間力量，與桃園企業聯合會多位成員，捐贈各1萬5千件防護衣給桃園及泰國。鄭還邀請泰國貿易經濟辦事處代表通才等人，一同喝珍珠奶茶和泰式奶茶，象徵台泰友好。

鄭文燦表示，台灣與泰國在外籍移工及觀光產業投資都很密切，如泰國移工來台灣工作比例相當高，桃園占28.5%，人數達1萬6千多人，台商在泰國投資很多項目，如興紡織在柬埔寨廠除了做牛仔褲代工，也有防護衣、口罩代工。他說，這次特別感謝泰金寶董事長許勝雄，還有桃園企業聯合會等人，還有如興紡織也立即調整生產排程，在有國外訂單的需求下，更立刻調出3萬件防護衣，提供給桃園和泰國。

談及防疫措施，泰國貿易經濟辦事處代表通才表示，他認為台灣的防疫措施相當好，泰國也正在學習台灣的防疫方式，這次台灣捐贈1萬5千件防護衣，幫助泰國醫護人員在工作時更安全，他非常感謝。

外交部政務次長徐斯儉今天也參與捐贈儀式，他說，泰國我國新南向政策重點國家，也是台灣12大貿易夥伴，雙邊的貿易額穩定，赴泰投資的台商相當多，去年也有超過83萬人赴泰國旅遊，顯見雙方緊密程度。兩國合作防疫重要性也很高，台灣已捐贈1千6百萬片口罩給新南向國家及歐美疫情嚴重國家，「Taiwan Can Help」不只是口號，今天更多了「Taoyuan Can Help！」新口號。

最後鄭文燦更邀請泰國貿易經濟辦事處代表通才，和其餘與會貴賓，一同喝珍珠奶茶及泰式奶茶，他表示，珍奶是台灣的代表；泰奶是泰國的代表，意指「珍奶挺泰奶」、「泰奶挺珍奶」，象徵台泰關係友好。另，他還說，希望「Taiwan can help！」以外，還有「Taoyuan is helping」。

鄭文燦邀請泰國貿易經濟辦事處代表通才和其餘貴賓，一同喝珍珠奶茶及泰式奶茶，他表示，珍奶是台灣的代表；泰奶是泰國的代表，意指「珍奶挺泰奶」、「泰奶挺珍奶」，象徵台泰關係友好。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦邀請泰國貿易經濟辦事處代表通才和其餘貴賓，一同喝珍珠奶茶及泰式奶茶，他表示，珍奶是台灣的代表；泰奶是泰國的代表，意指「珍奶挺泰奶」、「泰奶挺珍奶」，象徵台泰關係友好。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦媒合民間力量，與桃園企業聯合會多位成員，製作防護衣捐贈給桃園及泰國各1萬5千件。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦媒合民間力量，與桃園企業聯合會多位成員，製作防護衣捐贈給桃園及泰國各1萬5千件。記者陳夢茹／攝影

泰國 珍珠奶茶 鄭文燦

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