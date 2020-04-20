苗縣提逾20億元工程案 林佳龍座談會有結論

苗栗縣政府今天趁著立法院交通委員會考察交通建設機會，一口氣提出9案建請中央協助，總經費逾20億元，到場的交通部長林佳龍等人座談，結論初步回應5案，另4案由縣府再與中央單位協調後辦理。

立法院交通委員會召委陳雪生、立委陳超明、徐志榮偕同林佳龍等人，今天到苗栗縣考察交通建設，受地方人士重視，苗栗縣長徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興等人到場，考察「140縣道2K+750到5K+450道路拓寬工程」，及「頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程」等重大交通建設計畫。

縣府工務處長古明弘說，苗北地區連接頭份市區及竹南工業區、科學園區道路嚴重不足，頭份市公義路至信義路聯絡道路是最短距離，現況路寬平均僅5公尺，且部分路段不是柏油路面，亟需辦理改善，道路計畫拓寬到10公尺，總經費1億6013萬元。

此外，140縣道是苗南地區重要交通幹道，苑裡路段大多車流在苗47-1線至國道3號苑裡交流道段，受限車道數不足，尖峰時段嚴重回堵，計畫將現況15公尺拓寬24公尺，長度2.7公里，總經費概估6億2300萬元。

考察後座談會結論，苑裡140線2K+750到5K+450道路拓寬工程，先做可行性評估後再決定施作長度；頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程，由營建署與縣府共同執行；頭屋明德水庫特定區營造工程由觀光局協助處理；。苗栗、竹南頭份輕軌系統由交通部與縣府共同籌措經費，進行可行性研究；台61線通苑地區增設匝道工程由營建署、苗栗縣政府共同執行。