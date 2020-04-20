快訊

海基會前發言人管安露驚傳13日病逝 享年50歲

影／男高中生愛慕不成 翻牆持刀刺傷員林高中女學生

苗縣提逾20億元工程案 林佳龍座談會有結論

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天趁著立法院交通委員會考察交通建設機會，提出9案建請中央協助，總經費逾20億元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天趁著立法院交通委員會考察交通建設機會，提出9案建請中央協助，總經費逾20億元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天趁著立法院交通委員會考察交通建設機會，一口氣提出9案建請中央協助，總經費逾20億元，到場的交通部長林佳龍等人座談，結論初步回應5案，另4案由縣府再與中央單位協調後辦理。

立法院交通委員會召委陳雪生、立委陳超明、徐志榮偕同林佳龍等人，今天到苗栗縣考察交通建設，受地方人士重視，苗栗縣長徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興等人到場，考察「140縣道2K+750到5K+450道路拓寬工程」，及「頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程」等重大交通建設計畫。

縣府工務處長古明弘說，苗北地區連接頭份市區及竹南工業區、科學園區道路嚴重不足，頭份市公義路至信義路聯絡道路是最短距離，現況路寬平均僅5公尺，且部分路段不是柏油路面，亟需辦理改善，道路計畫拓寬到10公尺，總經費1億6013萬元。

此外，140縣道是苗南地區重要交通幹道，苑裡路段大多車流在苗47-1線至國道3號苑裡交流道段，受限車道數不足，尖峰時段嚴重回堵，計畫將現況15公尺拓寬24公尺，長度2.7公里，總經費概估6億2300萬元。

考察後座談會結論，苑裡140線2K+750到5K+450道路拓寬工程，先做可行性評估後再決定施作長度；頭份市公義路至信義路聯絡道路拓寬工程，由營建署與縣府共同執行；頭屋明德水庫特定區營造工程由觀光局協助處理；。苗栗、竹南頭份輕軌系統由交通部與縣府共同籌措經費，進行可行性研究；台61線通苑地區增設匝道工程由營建署、苗栗縣政府共同執行。

考察 苗栗縣 立法院

延伸閱讀

2歲以下童需坐後向式安全座椅 林佳龍拍片提醒

華航更名 華航初步評估涉及29國航權異動

林佳龍：期待5月以後觀光復甦 第二階段人助也要自助

淡江大橋奠基 林佳龍：將是世界級地標

相關新聞

台泰友好！ 桃園企業聯合會捐1萬5千件防護衣給泰國

「桃園挺台灣、台灣挺泰國」，桃園市長鄭文燦媒合民間力量，與桃園企業聯合會多位成員，捐贈各1萬5千件防護衣給桃園及泰國。鄭...

竹市公道三安置基地 82塊地供選配

新竹市公道三新闢道路預定年底完工，住戶的安置基地已整地完成，市府也提供拆遷戶房屋租金補貼、開闢8米寬的道路、綠地和完善排水系統，讓住戶在熟悉的生活圈繼續維持良好的生活品質。

視障生敞心房 獲文狀元榜眼

「心有多大，世界就有多遼闊！」苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育，2歲時就因視網膜剝離導致視覺障礙，但他保持樂觀進取的心，今年全縣文狀元競賽勇奪第二名榜眼。

鄉親鄉情／日夜關懷得信任 社工詹喬媚獲獎

桃園市家庭暴力及性侵害防治中心社工師詹喬媚，投身社工逾12年，常24小時處於戰備狀態，工作時間長，還要面臨個案間可能的衝突與摩擦，倍感龐大壓力，她認為與個案建立信任關係很重要，曾有個案寫信感謝她的細心陪伴「替人生帶來新的盼望」，簡單字句讓她深感社工的存在價值。

體驗小香港 周末森遊出磺坑

300人口蕞爾小村苗栗縣公館鄉開礦村，日本統治時期因村內出磺坑礦場開採油氣而繁華，有「小香港」之稱。苗栗縣政府將辦理生態旅遊健行活動─森遊出磺坑，走訪體驗時代故事，地軌纜車軌道遺跡，復舊的16號宿舍，手作整理的開鑿油井、巡井步道等，都見證歷史。

校長化身直播主 觸及率破萬

疫情衝擊，桃園市公、私立學校招生也改線上，還有校長化身直播主，在家長會、師生大推下居然有近6千人次點閱、1萬多觸及率，人氣比進學校宣傳還高。扮直播主的是大成國中校長蘇佐璽，雖然大成是總量管制的學校，但師生、家長會仍全力為26日新生報到衝刺，蘇佐璽後來和老師、家長會想到直播的點子，闡述團隊辦學理念直球對決觀眾，6千多人次的點閱不算低，但是蘇校長仍覺得可以再更好。

線上教學準備好了沒？桃市只模擬 竹縣市已準備 苗縣未上路

疫情衝擊、線上教學各校都準備好了嗎？桃園市有不少學校只是在校模擬，並未真正落實學生在家模擬，難保日後必須在家線上授課會狀況百出，新竹縣市大致準備完成，苗栗還沒上路。

為尼泊爾建學校志業 胡榮華25年藍駝店 25日熄燈

猶記33年前的昨天，台灣單車環遊世界第一人的胡榮華完成「藍駝單騎走天下」壯舉返台，當年在聯合報系支持下，他完成單車走天涯壯舉，之後在桃園開設藍駝旅遊戶外用品中心，結交國內外喜愛自行車、登山朋友，他昨天下午表示，為履行尼泊爾興建學校志業心願，他決定本月25日在藍駝開店25年後「熄燈」結束營業，為志業展開下一段「旅程」。

藍駝單騎走世界壯舉第一人 胡榮華25年藍駝店熄燈

猶記33年前的今天，台灣單車環遊世界第一人的胡榮華完成「藍駝單騎走天下」壯舉返台，當年聯合報系支持下，他完成單車走天涯壯...

出磺坑「小香港」歷史現場 苗栗縣辦生態旅遊緬懷

300人口蕞爾小村苗栗縣公館鄉開礦村，日據時期因村內出磺坑礦場開採油氣，繁華而有「小香港」之稱，地軌纜車軌道遺跡，復舊的...

桃園免費公車「樂活巴」裁撤10條路線 5月1日起停駛

受新冠肺炎疫情影響，大眾運輸載客量大幅下滑，桃園市政府交通局經乘車大數據資料分析，依每班次少於3至5人、路線與市區公車高...

熱門新聞

又來了！台南南紡購物中心也閉店一天消毒

磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北

新北明舉行兵棋推演 若爆發社區感染民眾將禁足21天

義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

小港郵局拒絕停業消毒？ 高雄郵局：上班但不開門

自營作業者三萬元紓困補助開跑　竹市出現申請人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。