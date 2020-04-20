苗栗企業創新服務聯盟啟動 要吸引青年洄遊

「苗栗企業創新服務聯盟」今天在苗栗縣政府簽約啟動，產、官、產、研界與工協會代表13人，共同簽署聯盟合作意向書，今年將辦理超過20場的培訓講座與活動，集結資源與能量，協助在地新創事業發展，吸引青年洄游苗栗創業與就業。

苗栗企業創新服務聯盟由經濟部中小企業處創育機構發展計畫支持，國立聯合大學、財團法人農業科技研究院等單位發起，今天簽約儀式，縣府秘書長陳斌山、財團法人中小企業信用保證基金副理張淦傑見證，簽署人包括苗栗縣商業會、工業會、創新創業協會、中小企業榮譽指導員（企業服務志工）協進會、國立聯大、農業科技研究院、育達科技大學及在地創新企業代表銅鑼億品企業社、昀昇蛋品、得揚生物科技、張記食品行。

簽約儀式並安排簽署人在銅鑼窯第三代傳人張維翰製作的「聚寶甕」土坯上簽名落款，宣示聯盟啟動，聯合大學副校長張良漢表示，聯盟今年將辦理超過20場的培訓講座與活動，包括第6屆「苗栗青年洄游創生工作坊」、「網紅是如何賺錢」、「菁市集」、「青年願景咖啡館」等，還有文創、新農業等創新創業諮詢輔導。

現場安排分享，張維翰大學畢業後留鄉，傳承老陶師傳統手擠坯手藝，經由聯大創新育成中心輔導轉型，改善工作環境與窯場建物，為三代老窯場再創生機；苗栗蛋農之子鄭昆霖，獲教育部U-start創新創業計畫兩階段補助，成立昀昇蛋品公司，導入新農業與行銷科技。

農業科技研究院所帶領的得揚生物科技專注微生物菌種研究開發，與農委會苗栗區農業改良場技轉「速效稻草分解菌之開發量產」，有效減少露天燃燒稻草，並將稻草轉換為基肥再利用；第4屆百大青農張仁宗創辦張記食品行，進客家醃製菜健康生產模式，銷售通路遍及大賣場。