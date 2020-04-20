龍潭大池又漏水？公所：配合環保局污水處理工程排水

桃園市著名景點龍潭大池沒水了？附近民眾和遊客發現大跨的橋墩位置已經見底，是不是和3月一樣又漏水。龍潭區公所今天上午澄清，表示大池因為環保局正進行第二階段汙水整治工程，其中一處取水口工程需要排除部分池水好方便施工，預計月底完工，整治工程全部結束後，可以有效解決大池在枯水期優氧化問題，不再是「死水」。

龍潭大池上個月發生兩次因為電腦故障，水閘門打開造成池水外流，這幾天大橋位置水位降低黃土露臉，大池看起來沒生氣，民眾以為又漏水，覺得大池硬體設施好不容完工美倫美奐，不明白為什麼「多災多難」。才足以完成大池整體換水之需，

龍潭區公所說明，因應龍潭大池水地改善，市府環保局分兩階段施工，第一階段工程在距離大池較遠的運動公園「四方林排水水質淨化工程」，已經完工；第二階段污水處理廠新建工程，在大池上方約300公尺位置（金龍段地號），去年6月18開工，預計110年6月完工，每天約可處理1萬8000噸污水。

公所表示，第二階段工程在大池岸邊設有數個取水口，最後一處取水口預計月底前設置完畢，市府宣布取消龍舟比賽後，為配合工程進行本月初就把大池水位排放至最低，月底前就會開始正常儲水。

龍潭大池面積約18公頃，可以儲存14萬立方公尺源水，不但是著名景點，也是老街溪最上游的埤塘有調節灌溉的功能，提供烏樹林地區的農業灌溉用水。