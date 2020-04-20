竹市節能設備汰換　補助最高100萬元

新竹市府自民國107年推動住商節電行動計畫，2年來針對服務業（不含住宅、製造業及農林漁牧）汰換補助節電量達1058萬度，減碳量約563萬公斤，將近14座大安森林公園一年吸碳效果。市府今指出，已向經濟部能源局爭取到第二期補助經費約3546萬元，除無風管空氣調節機、辦公室照明燈具、室內停車場智慧照明及中、大型能源管理系統外，將擴大補助品項，接風管空氣調節機、空調系統冰水主機、小型能源管理系統等3項節能產品也可申請補助，自即日起開始受理申請。

市長林智堅表示，市府重視節能永續，響應經濟部能源局「住商節電行動計畫」，補助服務業汰換燈具、冷氣及節能智慧系統建置，最高補助比例達二分之一，將老舊設備汰換為較新機具，盼民眾共同為節能減碳付出心力。

產發處長張力可指出，「新竹市服務業節能汰換補助」第二期補助申請自即日起開跑，額滿為止，歡迎服務業、集合式住宅(室內停車場)、辦公大樓、政府機關及學校等響應節電，儘早汰舊換新。無風管空氣調節機及接風管空氣調節機每瓩(kW)補助2500元、中央空調系統每冷凍噸 (RT)補助5000元、辦公室及營業場所老舊照明燈具每具最高補助750元、室內停車場智慧照明每盞最高補助300元、能源管理系統小型、中型與大型申請案分別最高補助5萬元、15萬元、100萬元設置費用。

張力可說，服務業備齊應備文件即日起即可送件，可採郵寄至「新竹市政府產發處 服務業節能設備汰換補助專案收」，或上班日上午8點到下午5點親自送至市府產發處服務櫃台，補助額度有限，申請補助順序採送件時間（以郵戳時間為憑）為準，歡迎符合補助資格踴躍提出申請。