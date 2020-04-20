敦睦艦隊1名確診者 曾到竹縣峨眉湖

海軍敦睦艦隊多人確診新冠肺炎，其中一名確診者曾到新竹遊玩，竹縣府今天中午公布足跡，曾到峨眉湖行經細茅埔吊橋周遭，路徑皆為戶外開放空間，個案全程戴口罩，到訪處已完成消毒。

新竹縣政府表示，這名確診案例為台中市人，本月17日下午2時至4時，到峨眉湖遊玩，行經路線包含當地細茅埔吊橋、吊橋旁的攤販和吊橋附近的餐廳，全部是戶外空間。

新竹縣政府指出，在餐廳部分則是在戶外用餐，由友人進入餐廳點餐，個案全程戴著口罩，過程沒有和人接觸。目前個案行經的相關地點已完成消毒，請民眾不用過度恐慌。

新竹縣政府表示，目前竹縣沒有海軍敦睦艦隊的接觸者被匡列及列管的名單，再次呼籲，請民眾在室內務必保持至少1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，正確戴口罩，做好個人衛生。