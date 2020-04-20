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自營作業者三萬元紓困補助開跑　竹市出現申請人潮

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工提供3萬元紓困生活補貼今天起跑，「自營作業者補助」最多人諮詢，一早勞工育樂中心基層工會聯合辦公室就出現送件申請人潮。圖／新竹市政府提供
勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工提供3萬元紓困生活補貼今天起跑，「自營作業者補助」最多人諮詢，一早勞工育樂中心基層工會聯合辦公室就出現送件申請人潮。圖／新竹市政府提供

勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工提供3萬元紓困生活補貼今天起跑，其中，「自營作業者補助」最多人諮詢，一早勞工育樂中心基層工會聯合辦公室就出現送件申請人潮，呼籲民眾不用急，受理申請至5月22日截止。

市長林智堅表示，為協助設立於竹市勞工育樂中心內的職業工會順利受理民眾申請手續，避免群聚感染風險，市府超前佈署相關防疫措施，包括對民眾量體溫、以酒精消毒雙手及入內採實名制登記。現場也張貼防疫期間排隊距離參考點，並開放會議室為民眾書寫區。

勞工處長黃錦源指出，政府針對無雇主的自營業者提出薪資補貼方案，只要在職業工會投保，且投保薪資2萬4000元以下、民國107年未達到課稅標準、且未領取其他補貼，就可獲得每月補助1萬元薪資補貼，共補助3個月。由於中央特別預算仍待協商及審查，確實的核發日期須視立法院審理進度，目前是讓工會的行政文書作業流程先啟動。

另外，民眾申請須留意，本紓困生活補貼申請人須於今年3月31日前已在保，且申請時仍於職業工會加保中。若已請領其他受疫情影響等性質相同的補貼，如交通部或文化部等相關部會核發補助、補貼或津貼，則不得申請。

勞工處表示，民眾若要辦理本紓困生活補貼可線上下載申請書填寫，另需檢附申請人本人名義的國內金融機構或郵局存摺封面影本，提醒民眾出門前文件要帶齊，避免多跑一趟。申請時間即日起至5月22日止，可親洽或郵寄至所屬職業工會辦理，郵寄者以原郵寄郵戳為準，建議以雙掛號方式郵寄。

勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工提供3萬元紓困生活補貼今天起跑。圖／新竹市政府提供
勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工提供3萬元紓困生活補貼今天起跑。圖／新竹市政府提供

投保薪資 勞動部 疫情

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