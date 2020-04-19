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體驗小香港 周末森遊出磺坑
300人口蕞爾小村苗栗縣公館鄉開礦村，日本統治時期因村內出磺坑礦場開採油氣而繁華，有「小香港」之稱。苗栗縣政府將辦理生態旅遊健行活動─森遊出磺坑，走訪體驗時代故事，地軌纜車軌道遺跡，復舊的16號宿舍，手作整理的開鑿油井、巡井步道等，都見證歷史。
文化部補助辦理「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，其中醫務所、16號宿舍去年底整修完成，另5座包括北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及宿舍施工中，可望在明年完成。
出磺坑於1861年開採石油，也是亞洲第1口油井，日本統治時期1904年後油井陸續鑽探成功，全天候不停工，曾經繁華一時，電影院、酒家等娛樂業進駐，夜晚時燈火通明，景像與香港太平山相似，當時被稱小香港，1960年後礦場轉型而逐漸沒落。
文觀局長林彥甫說，出磺坑地景地軌纜車軌道遺跡，當時是為了開採石油而設置的纜車軌道，1927年建造，1998年停止使用，坡度60度、全長540公尺，號稱全世界最陡的地軌纜車。
林彥甫表示，16號宿舍是1957年將南寮的4間連棟宿舍搬至北寮重組裝成8間連棟宿舍，僅用簡單建築工法完成，每一間都有廁所，有充分獨立自主空間。
出磺坑礦業歷史散步道是礦場連接北寮、保安林及南寮3個區域的登山步道，最早可追溯至1904年為開鑿油井而闢建的步道，今年整理後，周末4月25日舉辦生態旅遊健行活動，限額50人，緬懷礦場歷史人文、建築，並探訪沿途植物，兼具知性與感性，詳情洽臉書粉絲專頁「出磺坑再造歷史現場」。
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