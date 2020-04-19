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線上教學準備好了沒？桃市只模擬 竹縣市已準備 苗縣未上路

聯合報 / 記者鄭國樑王駿杰張雅婷范榮達／連線報導
因應新冠肺炎，桃園市線上教學，對師生都是很新鮮的體驗。 圖／桃園市義興國小提供
因應新冠肺炎，桃園市線上教學，對師生都是很新鮮的體驗。 圖／桃園市義興國小提供

疫情衝擊、線上教學各校都準備好了嗎？桃園市有不少學校只是在校模擬，並未真正落實學生在家模擬，難保日後必須在家線上授課會狀況百出，新竹縣市大致準備完成，苗栗還沒上路。

桃園市義興國小第一個完成全校放學後，學生在家、老師在學校模擬真實線上教學。不過還是有不少學校並未真正落實學生在家模擬，因為線上教學事前要確保學生都有可以上線的電腦、平板，在家同步上課和在校模擬的情境不同，每位學生遭遇的問題不像在校模擬時大同小異，難保一旦必須在家線上授課不會狀況百出。

義興國小超前部署，全校老師和30班800位學生3月30日利用放學後晚上8點，成功完成同步線上教學演練。校長馮立縈表示，5%家裡沒戴具的學生由學校提供平板，成功全賴標準操作流程，還有多次和學生、家長溝通加上老師的熱忱，才能順利完成演練。

桃園市長鄭文燦日前到文昌國中了解線上模擬教學，發現學校有寬頻還是有塞車、斷號不穩的問題，要求教育局解決問題，線上教學一定要順暢。

新竹市政府推出「線上學習3，OK」，包括軟硬體學習資源OK、雙向互動學習OK、補課原則與學分採認OK，讓學生在家也能安心學習。教育處表示，已準備2400台的平板及免費上網，供弱勢學生借用，讓學習不受地域限制，如因疫情而停班停課，也能透過「酷課雲」、google meet等學習系統線上補課。

新竹縣教育處教網中心自創「米立雲」線上教學雲端平台，可線上製作任何教材並提供多樣教學活動，每門課程都能進行直播教學。

苗栗縣教育處長邱廷岳指出，國中小學線上教學系統由公館國中示範已完成建置，目前仍在測試中，還沒有上路。

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