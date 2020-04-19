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藍駝單騎走世界壯舉第一人 胡榮華25年藍駝店熄燈

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華（見圖）33年前藍駝單騎走天下壯舉，他在桃園區開設25年的藍駝用品店將在25日熄燈再見。記者曾增勳／攝影
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華（見圖）33年前藍駝單騎走天下壯舉，他在桃園區開設25年的藍駝用品店將在25日熄燈再見。記者曾增勳／攝影

猶記33年前的今天，台灣單車環遊世界第一人的胡榮華完成「藍駝單騎走天下」壯舉返台，當年聯合報系支持下，他完成單車走天涯壯舉，之後在桃園開設藍駝旅遊戶外用品中心，結交國內外喜愛自行車、登山朋友，他今天下午表示，為履行尼泊爾興建學校志業心願，他決定本月25日在藍駝開店25年後「熄燈」結束營業，為志業展開下一段「旅程」。

現在喜愛騎單車的年輕朋友，可能不認識33年前以「藍駝」為名完成單騎走天涯，成為台灣單車環遊世界第一人，胡榮華與聯合報系關係密切，1987年4月19日騎著「藍駝」單車返抵國門，他回憶說，當年從不輕易接機的聯合報系創辦人王惕吾到機場接機，「當時我眼眶都溼了，給我莫大鼓舞」，當年聯合報系贊助讓他完成單車騎天涯壯舉，他很感念聯合報系創辦人惕老，「沒有聯合報幫助就沒有我胡榮華」，直到今天他對聯合報仍抱著感恩心。

25年前，他以「藍駝」名義創業開設藍駝旅遊戶外中心，銷售各種單車遊旅、登山等體育用品，他特別在一隅，展示保留當年單騎走天涯的「藍駝」鐵馬和行李背包、聯合報及國內外報導剪報、獎項。他說，抱著交朋友的心開店，結交到許多國內外喜愛單車、登山旅遊朋友，經營至今，決定本月25日熄燈打烊，最後一週期間，用單一折扣5折破盤出清，一些陳列生財工具全部免費奉送，25日有Ending party感謝大家。

「開店是事業、到尼泊爾蓋學校是志業」，他說，2015年尼泊爾大地震，他響應認養尼泊爾孩子1男1女，從而認識尼泊爾孩子欠缺教室，決定去當地蓋學校，5年來在國內外朋友400多人響應捐款募集14萬美金，計畫在當地DHADING社區興建6間教室及1座水塔，今年動工需要他去監督，「時候到了」因此決定結束該店營業，為志業而行。

台灣單車環遊世界第一人的胡榮華「藍駝單騎走天下」壯舉返台，開設藍駝用品店角落展示保留當年聯合報系報導及照片資料，留住歲月。記者曾增勳／攝影
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華「藍駝單騎走天下」壯舉返台，開設藍駝用品店角落展示保留當年聯合報系報導及照片資料，留住歲月。記者曾增勳／攝影
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華（見圖）33年前以「藍駝單騎走天下」壯舉返台，他在桃園區開設25年的藍駝用品店將在25日熄燈再見。記者曾增勳／攝影
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華（見圖）33年前以「藍駝單騎走天下」壯舉返台，他在桃園區開設25年的藍駝用品店將在25日熄燈再見。記者曾增勳／攝影
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華「藍駝單騎走天下」壯舉返台，開設藍駝用品店角落展示保留當年「藍駝」鐵馬和所有行李、報導及照片資料，留住歲月。記者曾增勳／攝影
台灣單車環遊世界第一人的胡榮華「藍駝單騎走天下」壯舉返台，開設藍駝用品店角落展示保留當年「藍駝」鐵馬和所有行李、報導及照片資料，留住歲月。記者曾增勳／攝影

單車 尼泊爾 認養

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