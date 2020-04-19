公布艦隊確診者足跡？ 桃市衛生局：尚未收到資料

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我國新增3例境外移入新冠肺炎確診者，發生首起「軍艦群聚」，召回700多名官兵連夜採檢，今天採檢結果出爐，再增加21人確診。中央流行疫情指揮中心表示，相關確診者停留足跡超過一定時間者，詳細足跡將交給地方政府，可視情況公布，並進行疫調與消毒。昨天確診的3案例中，其一住所位於桃園，桃園市衛生局回應，尚未收到中央提供的詳細足跡資訊。

敦睦艦隊700人在4月15日下船後返回各自住所，一至二天後才有人確診，期間恐成防疫破口。中央流行疫情指揮中心表示，相關確診者停留足跡超過一定時間者，會公佈地點，同時也會將詳細足跡交給地方政府，進行疫調與清潔消毒。衛生局表示，目前尚未接到中央提供的足跡資料，待收到後會再做評估是否要公布。

衛生局表示，昨天居住在桃園的確診敦睦艦隊染疫官兵，初步了解，他在下船後直接回到家中，期間並無參加聚會、沒有到大型公共場合趴趴走，確診前僅有和3名家屬接觸，且目前家屬們正在隔離中，行動足跡相對單純，另，至於針對其住所，也已給予家屬居家關懷包，並進行衛教。