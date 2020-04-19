出磺坑「小香港」歷史現場 苗栗縣辦生態旅遊緬懷

300人口蕞爾小村苗栗縣公館鄉開礦村，日據時期因村內出磺坑礦場開採油氣，繁華而有「小香港」之稱，地軌纜車軌道遺跡，復舊的16號宿舍，手作整理的開鑿油井、巡井步道等，都見證歷史，苗栗縣政府文化觀光局將辦理生態旅遊健行活動─森遊出磺坑，走訪體驗時代故事。

文化部補助1億5800萬元辦理「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，出磺坑礦場內7座歷史建築，其中醫務所、16號宿舍去年底整修完成，另5座包括北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4號、6號、8號宿舍施工中，可望明年完成，25日推出生態旅遊健行活動，限額50人，詳情洽臉書粉絲專頁「出磺坑再造歷史現場」。

出磺坑於1861年開採石油，也是亞洲第1口油井，日據時期1904年後油井陸續鑽探成功，全天候不停工，曾經繁華一時，電影院、酒家等娛樂業進駐，夜晚時燈火通明，景像與香港太平山相似，當時被稱小香港，1960年後礦場轉型而逐漸沒落，文化部補助縣府辦理再造歷史現場。

文觀局長林彥甫說，出磺坑地景地軌纜車軌道遺跡，當時是為了開採石油而設置的纜車軌道，建造1927年，1998年停止使用，坡度60度、全長540公尺，號稱全世界最陡的地軌纜車，至於16號宿舍是1957年將南寮的4間連棟宿舍搬至北寮重組裝成8間連棟宿舍，僅用簡單建築工法完成，每一間都有廁所，有充分獨立自主空間。