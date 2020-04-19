竹縣峨眉國中盼轉型公辦民營 徵求民間基金會一起經營

新竹縣立峨眉國中於昨天舉辦「委託私人經營學校」公辦民營公聽會，由縣政府收集地方民眾意見將彙整評估後，公開徵求有意參與峨眉國中校務經營的民間基金會，與新竹縣政府共同經營峨眉國中。

公聽會針對公立高級中等以下學校委託私人辦理（公辦民營）條例立法緣由說明，提到峨眉國中未來將是新竹縣第一所根據委託條例申請公辦民營的國中。

公聽會中，峨眉國中校長陳姿利針對學校目前經營現況與未來展望報告提及，學校面臨永續發展的挑戰，如經費來源的穩定性、專業支持輔導系統等，因此需要有理念相同的教育夥伴一起分享交流，亦是委託私人共同經營實驗教育的需求。峨眉國中家長會長侯順耀及多位家長都表態支持學校，並期待經營團隊引入新資源後，可進一步提供弱勢學生照顧等。

由於過去峨眉鄉公所長期與峨眉國中的合作，提供地方子弟學習需求協助，峨眉鄉長王增忠表示，期待峨眉鄉親去看更長遠的教育目標。竹縣教育處長楊郡慈也說，包含前縣長邱鏡淳與現任縣長楊文科都是峨眉子弟，楊文科上任後也持續關心地方教育與重視教育創新，努力引進民間資源協助學校辦學，讓更多新竹縣的偏鄉學校成為小而美的優質選擇。