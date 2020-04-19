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桃園免費公車「樂活巴」裁撤10條路線 5月1日起停駛

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市免費公車「樂活巴」，今天公布第一波將裁撤10條路線，自5月1日起停駛。圖／報系資料照
桃園市免費公車「樂活巴」，今天公布第一波將裁撤10條路線，自5月1日起停駛。圖／報系資料照

受新冠肺炎疫情影響，大眾運輸載客量大幅下滑，桃園市政府交通局經乘車大數據資料分析，依每班次少於3至5人、路線與市區公車高度重疊及每人補助成本過高等原則，檢討全市免費公車「樂活巴」路線，第一波裁撤10條路線，自5月1日起停駛。

桃園市免費公車87條路線，若加計副線則有117條，今天公布，第一波裁撤10條路線包括，蘆竹區L301，龜山區L315、L316、L328，大園區L509，觀音區L510，大溪區L702、L710、L711及龍潭區L719。裁撤原因主要為路線與市區公車高度重疊、每人補助成本過高及班次搭乘人數過少。

桃園市政府交通局指出，路線重疊會搶食客源，形成「市府出錢讓免費公車與補貼公車互打」的亂象，因此納入第一波優先裁撤路線。另外，班次搭乘數過少，有班次僅有1人搭乘，每人補助經費高達200元以上的狀況，也列入裁撤範圍。另外，交通局表示，L312、L313、L503、L726等路線，有通勤、通學及就醫乘車需求，將規畫成微循環公車或市區公車繞駛，尚須與客運業者協調、變更契約，延至6月1日停駛。

交通局長劉慶豐表示，為使公共運輸資源能有效運用，免費公車轉型勢在必行，第一波轉型主要針對有替代路線、且搭乘量低、每人補貼經費過高等路線進行裁撤。經上下車資料分析，免費公車搭乘者的乘車距離多為5至8公里內，雖民眾改搭市區公車後需支付車資，但市府提供8公里買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，還有年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助。

劉舉例，如年長者搭乘市區公車，享有半價優惠及買一送一乘車優惠，一趟次僅需支付敬老卡5點；學生持市民卡搭乘公車，則享有75折優惠及買一送一乘車優惠，一趟次僅需支付7元，支付的車資仍都是銅板價，負擔不重。

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