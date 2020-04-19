聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市府明洽公一律戴口罩 鄭文燦推銷原民客家口罩
因應防疫擴散需要，桃園市政府實施實名制洽公一律戴口罩明天上路，市長鄭文燦今天上午表示，市政府實施實名制洽公已經成熟，也經過宣導期，明天起民眾進入市府單位洽公「一律要戴口罩」，民眾洽公申請補償作業，請各單位改採線上申請或線上作業方式，降低感染風險和壓力。
為讓戴口罩使用更方便，鄭文燦替原住民、客家風味口罩推銷，他說，民眾戴口罩已成常態，市府推廣口罩套及口罩夾確保口罩安全使用，他請原民局結合文創工坊、客家局結合社區製作推出原住民圖案、客家花布風味口罩、口罩套，提供大家自行購買，或把口罩放在口罩套裡面，衛生局亦將統一製作市政府發行口罩夾。
鄭文燦說，明天起市政府實名制洽公一律戴口罩，才能夠進入市府各單位洽公，市府各單位要謹守社交距離，從量測體溫、熱顯像儀篩檢到使用市民卡、身分證實名制洽公，到洽公一律戴口罩，避免人流複雜產生群聚效應，目前申請居家隔離補償近5000人，臨櫃申請四成多、線上申請五成多，為減少市民洽公壓力，請各單位改採線上申請或線上作業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言