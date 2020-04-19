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桃市府明洽公一律戴口罩 鄭文燦推銷原民客家口罩

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）戴上原住民圖案的口罩套，宣布市府明天起實施實名制洽公一律戴口罩上路。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）戴上原住民圖案的口罩套，宣布市府明天起實施實名制洽公一律戴口罩上路。記者曾增勳／攝影

因應防疫擴散需要，桃園市政府實施實名制洽公一律戴口罩明天上路，市長鄭文燦今天上午表示，市政府實施實名制洽公已經成熟，也經過宣導期，明天起民眾進入市府單位洽公「一律要戴口罩」，民眾洽公申請補償作業，請各單位改採線上申請或線上作業方式，降低感染風險和壓力。

為讓戴口罩使用更方便，鄭文燦替原住民、客家風味口罩推銷，他說，民眾戴口罩已成常態，市府推廣口罩套及口罩夾確保口罩安全使用，他請原民局結合文創工坊、客家局結合社區製作推出原住民圖案、客家花布風味口罩、口罩套，提供大家自行購買，或把口罩放在口罩套裡面，衛生局亦將統一製作市政府發行口罩夾。

鄭文燦說，明天起市政府實名制洽公一律戴口罩，才能夠進入市府各單位洽公，市府各單位要謹守社交距離，從量測體溫、熱顯像儀篩檢到使用市民卡、身分證實名制洽公，到洽公一律戴口罩，避免人流複雜產生群聚效應，目前申請居家隔離補償近5000人，臨櫃申請四成多、線上申請五成多，為減少市民洽公壓力，請各單位改採線上申請或線上作業。

桃園市長鄭文燦（右二）好奇戴上套用桃園市原民局長林日龍（右一）提供的原住民圖案的口罩套，推銷市民選購。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）好奇戴上套用桃園市原民局長林日龍（右一）提供的原住民圖案的口罩套，推銷市民選購。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布市府明天起實施實名制洽公一律戴口罩上路，補償作業請各單位改採線上申請或線上作業。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）宣布市府明天起實施實名制洽公一律戴口罩上路，補償作業請各單位改採線上申請或線上作業。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）好奇戴上套用桃園市原民局長林日龍（右一）提供的原住民圖案的口罩套，推銷市民選購。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右二）好奇戴上套用桃園市原民局長林日龍（右一）提供的原住民圖案的口罩套，推銷市民選購。記者曾增勳／攝影

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