桃市府明洽公一律戴口罩 鄭文燦推銷原民客家口罩

因應防疫擴散需要，桃園市政府實施實名制洽公一律戴口罩明天上路，市長鄭文燦今天上午表示，市政府實施實名制洽公已經成熟，也經過宣導期，明天起民眾進入市府單位洽公「一律要戴口罩」，民眾洽公申請補償作業，請各單位改採線上申請或線上作業方式，降低感染風險和壓力。

為讓戴口罩使用更方便，鄭文燦替原住民、客家風味口罩推銷，他說，民眾戴口罩已成常態，市府推廣口罩套及口罩夾確保口罩安全使用，他請原民局結合文創工坊、客家局結合社區製作推出原住民圖案、客家花布風味口罩、口罩套，提供大家自行購買，或把口罩放在口罩套裡面，衛生局亦將統一製作市政府發行口罩夾。