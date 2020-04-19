竹市徵收公道三 安置基地已完工

新竹市民等了30年的公道三新闢道路預計在明年底完成，住戶的安置基地則在今年2月初順利完工。市長林智堅今前往「新竹市公道三安置基地」了解狀況，他說，公道三是全國第一個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案，也為拆遷戶整備「安置基地」並提供房屋租金補貼，市府也開闢8米寬的道路、綠地和完善排水系統，讓住戶在熟悉的生活圈繼續維持良好的生活品質。

林智堅說，為給市民安全、便利的道路，市府花6年舉辦聽證會並逐一拜訪，向78個公道三拆遷戶展現決心和誠意，終於獲得九成以上住戶支持。另積極投入7.4億元向新竹縣購地進行安置基地整建工程。

工務處指出，公道三安置基地已於今年2月4日完工，工程經費4540萬元，占地9936平方公尺，規劃82塊基地供拆遷戶選配，同時兼顧公共區域的環境，開闢長約220公尺、寬8公尺的道路，全區新闢900公尺長的排水溝與長約205公尺的排水箱涵，希望改善過去積水的困擾，另一併完成水、電、瓦斯、污水等相關單位管線埋設。

市府自民國106年起辦理拆遷戶家戶拜訪作業，於108年修訂「新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例」，「房屋重建單價標準」比照台北市政府的標準辦理，提高幅度平均30%以上；針對無法提出合法證明文件的建築，補償標準也將由50%提高至70%予以救濟，提高對民眾權益的保障，終獲9成以上民眾支持，預計明年底可完成公道三新闢道路工程。