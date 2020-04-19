桃景點湧10萬人啟動影像監測 5景點爆滿減半控制人流

疫情影響「大家悶慌了」，桃園市大溪老街、角板山、拉拉山、石門水庫各戶外旅遊景點昨天周末湧進大批人潮，市府觀旅局立即啟動8處旅遊景點即時影像監測系統管制人流，其中拉拉山、角板山、虎頭山及竹圍、永安漁港人潮過多禁止車輛進停車場，管控人流，市長鄭文燦今天上午說，假日期間前往郊外景點的人多，透過即時影像大數據分析及停車場使用率監控，超過五成就啟動人流管制，如果人太多就禁止車輛進停車場，避免人多群聚感染。

桃園市府觀旅局為防範疫情擴散，已在拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山8處景點建置即時影像監視器進行人潮管制，該局統計昨天周末假日遊客單日最高人潮，大溪老街3萬3千多人、石門水庫2萬8千人、虎頭山風景特定區1萬7千多人、竹圍漁港1萬6千多人等4景點最熱門，估計各景點全天約10萬人到訪，已達到平日最高人潮五成八。

昨天周末人潮往戶外出遊，桃園市以大溪老街、石門水庫、慈湖、虎頭山風景區、竹圍漁港為人潮最多前5名，觀旅局長楊勝評說，為讓遊客安心出遊，市府建置啟動即時影像監測系統及大數據分析，配合周邊停車場管控車輛流量，人潮超過五成就啟動人流管制、超過六成禁止進入停車場，讓人流維持平時一半，今天周日避免人潮群聚會繼續採取即時影像監測管控人流。