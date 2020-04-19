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桃景點湧10萬人啟動影像監測 5景點爆滿減半控制人流

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪老街（見圖）景點周末湧進大量遊客，單日最高3萬3千多人為各景點最多，觀旅局估計昨天周末桃園各景點約10萬人到訪。圖。市府旅局提供
桃園市大溪老街（見圖）景點周末湧進大量遊客，單日最高3萬3千多人為各景點最多，觀旅局估計昨天周末桃園各景點約10萬人到訪。圖。市府旅局提供

疫情影響「大家悶慌了」，桃園市大溪老街、角板山、拉拉山、石門水庫各戶外旅遊景點昨天周末湧進大批人潮，市府觀旅局立即啟動8處旅遊景點即時影像監測系統管制人流，其中拉拉山、角板山、虎頭山及竹圍、永安漁港人潮過多禁止車輛進停車場，管控人流，市長鄭文燦今天上午說，假日期間前往郊外景點的人多，透過即時影像大數據分析及停車場使用率監控，超過五成就啟動人流管制，如果人太多就禁止車輛進停車場，避免人多群聚感染。

桃園市府觀旅局為防範疫情擴散，已在拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山8處景點建置即時影像監視器進行人潮管制，該局統計昨天周末假日遊客單日最高人潮，大溪老街3萬3千多人、石門水庫2萬8千人、虎頭山風景特定區1萬7千多人、竹圍漁港1萬6千多人等4景點最熱門，估計各景點全天約10萬人到訪，已達到平日最高人潮五成八。

昨天周末人潮往戶外出遊，桃園市以大溪老街、石門水庫、慈湖、虎頭山風景區、竹圍漁港為人潮最多前5名，觀旅局長楊勝評說，為讓遊客安心出遊，市府建置啟動即時影像監測系統及大數據分析，配合周邊停車場管控車輛流量，人潮超過五成就啟動人流管制、超過六成禁止進入停車場，讓人流維持平時一半，今天周日避免人潮群聚會繼續採取即時影像監測管控人流。

鄭文燦表示，市府利用即時影像的大數據分析及停車場使用率設計景點管制人流減半，假日期間到戶外的民眾較多，他特別請觀旅局、風景區管理處加強管制，石門山登山步道、虎頭山、慈湖的百吉隧道、登山步道等登山客較多，往台7線的拉拉山、小烏來、角板山，現在旅遊人潮也比以前略多，透過大數據AI監測系統警示，配合警方及風管處協勤管制人流，基於市府明天起實永洽公強制戴口罩，他也希望民眾前往各風景旅遊景點鼓勵戴口罩。

桃園市各大旅遊景點周末湧進大量遊客，市長鄭文燦（見圖）表示假日景點人多，立即啟動即時影像透過大數據分析及停車場使用率監控，管制人流。記者曾增勳／攝影
桃園市各大旅遊景點周末湧進大量遊客，市長鄭文燦（見圖）表示假日景點人多，立即啟動即時影像透過大數據分析及停車場使用率監控，管制人流。記者曾增勳／攝影

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