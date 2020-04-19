前瞻計畫核定2600萬元 提升高鐵新竹站周邊環境

高鐵新竹站通車啟用13年，根據2020年1月資料，月進出旅客人次超過百萬人，周邊人行環境及道路品質在使用多年後，出現鋪面老舊、視覺凌亂與沒有無障礙設施等問題，新竹縣政府爭取到前瞻計畫核定新台幣2600萬元，施行新竹縣竹北市高鐵周邊人行環境提升及道路品質改善工程，營造友善、人本、美觀的人行空間，工程已於2月開工，預計今年９月完工。

竹北地區近年陸續完成竹北市縣華停車場周邊及光明六路，及縣府周邊、豆子埔溪自強北路至安溪寮橋等人行環境改善工程，新竹縣長楊文科表示，竹東、湖口、新豐等地的道路養護管理暨人行環境無障設施，也看到成效，希望工務處能繼續與各鄉鎮合作，一起為路平環境努力。

工務處長林鶴斯表示，該計畫由營建署補助2106萬元，縣府自籌494萬元，施作路段包括復興二路、復興三路二段、嘉豐十一路，工程將原本行人徒步區內的各類型變電箱、開關箱、標誌牌等公共設施統一收納至設施帶，加強綠美化、陸續增加人行道無障礙斜坡道、更換老舊之人行道鋪面、改善路緣斜坡與行人穿越道銜接不良等，並在重要路口處規劃行人停等空間，設置警示磚提醒視障民眾進入停等區，增加行人行走安全。