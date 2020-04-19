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前瞻計畫核定2600萬元 提升高鐵新竹站周邊環境

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
高鐵新竹站後站即將施工改善的嘉豐十一路。圖／新竹縣府提供
高鐵新竹站後站即將施工改善的嘉豐十一路。圖／新竹縣府提供

高鐵新竹站通車啟用13年，根據2020年1月資料，月進出旅客人次超過百萬人，周邊人行環境及道路品質在使用多年後，出現鋪面老舊、視覺凌亂與沒有無障礙設施等問題，新竹縣政府爭取到前瞻計畫核定新台幣2600萬元，施行新竹縣竹北市高鐵周邊人行環境提升及道路品質改善工程，營造友善、人本、美觀的人行空間，工程已於2月開工，預計今年９月完工。

竹北地區近年陸續完成竹北市縣華停車場周邊及光明六路，及縣府周邊、豆子埔溪自強北路至安溪寮橋等人行環境改善工程，新竹縣長楊文科表示，竹東、湖口、新豐等地的道路養護管理暨人行環境無障設施，也看到成效，希望工務處能繼續與各鄉鎮合作，一起為路平環境努力。

工務處長林鶴斯表示，該計畫由營建署補助2106萬元，縣府自籌494萬元，施作路段包括復興二路、復興三路二段、嘉豐十一路，工程將原本行人徒步區內的各類型變電箱、開關箱、標誌牌等公共設施統一收納至設施帶，加強綠美化、陸續增加人行道無障礙斜坡道、更換老舊之人行道鋪面、改善路緣斜坡與行人穿越道銜接不良等，並在重要路口處規劃行人停等空間，設置警示磚提醒視障民眾進入停等區，增加行人行走安全。

其中值得一提的地方是，協商交通部鐵道局等單位後，縣府得以無償借用土地，將原先人行道寬度加倍，從原本的 2.2M 調整為 4M，解決長期路寬不足之問題，提供用路人更舒適的人行空間，預計今年9月底竣工。

高鐵新竹站後站網即將改善的復興二路。圖／新竹縣府提供
高鐵新竹站後站網即將改善的復興二路。圖／新竹縣府提供
高鐵新竹站前站已完工的高鐵七路。圖／新竹縣府提供
高鐵新竹站前站已完工的高鐵七路。圖／新竹縣府提供

人行道 新竹 高鐵

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