花園夜市晚餐時間現人潮 業者嘆：只能維持1小時

台南知名的花園夜市受到新冠肺炎疫情影響，周六整體平均人潮較昔日減少5成，不過，晚間7時到8時半的晚餐時間仍湧入不少民眾，大多是往小吃區集中，與販售服飾、生活商品等區域人潮較少呈現兩樣情。

「以前人更多！」夜市業者表示，花園夜市每周四、六、日營業，以前周六傍晚6時即開始湧入大量人潮，每條路都是人擠人，但現在不僅周四人很少，周六大約要7點才會有一批人潮來覓食，8時半吃完晚餐的民眾差不多都離開了，人潮大概維持1小時多，「越往後面的非小吃區走，真的都沒什麼人了」。

目前花園夜市實施人流管制，民眾進去前必須先排隊量額溫、噴酒精。根據記者觀察晚餐時間情形，今晚7點多排隊人潮多，都有戴口罩，小吃區部分，有些熱門小吃攤販的席位幾乎坐滿，也有攤位前面大排長龍，但有些則是顧客零星上門，生意冷熱差異大；至於後方的非小吃區，人潮確實較少。