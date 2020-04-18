影／一起來「玩玩聚」業成基金會打造親子共遊空間

苗栗縣內第一個由民間社福團體自辦親子空間「玩玩聚」，免費提供家長與孩童們「類家庭」環境空間，讓家長擁有一個與孩子互動場所，空間採預約制，目前預約時段到4月底都額滿，成為苗栗縣熱門親子空間。

「玩玩聚」由業成集團的業成社會福利慈善事業基金會設置，基金會總幹事陳保穎說，業成基金會從2016年投入社會福利，持續捐助兒童與青少年，在苗栗發現到，在地社會福利資源少，尤其兒童這一塊。苗栗有4個公辦民營親子館，分別在竹南鎮、苑裡鎮、苗栗市與大湖鄉，但苗栗人口最多頭份市卻沒有這樣空間，基金會投入資源，設置在地親子館。

走進「玩玩聚」空間11坪，給人溫馨感，猶如家庭玩具間熟悉感，空間分類明確，在綠色樹葉下的閱讀區，繽紛積木牆一起拼積木、玩桌遊，建構家的幸福樣貌。陳保穎說，透過空間，讓家長與孩童們自在玩樂，準備教具、積木、攀爬類遊具、繪本等。

陳保穎說，「玩玩聚」今年3月正式成立，提供育有學齡前子女的家庭、保母與受托幼兒，免費使用親子空間與玩具，現場提供二手玩具交換，讓孩童擁有不同的玩具體驗，孩童拿到新玩具，響應環保也能減少家長負擔，現場也有提供社會福利諮詢。

第一次來到玩玩聚林爸爸說，太太在臉書看到「玩玩聚」共遊空間，第一次預約來，因為疫情關係，限定預約時只接待一組家庭，環境很棒，遊戲分類明確，都會定時消毒，進場前要量額溫等，做好相關防疫，讓大小朋友安心。