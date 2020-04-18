憨兒好失望！　疫情影響手作花沒人買

桃園市中壢區真善美社會福利基金會，每年母親節都會推出憨兒手工製作的玫瑰花做義賣，今年更推出憨兒們自己種植的多肉植物，透過教保員創意巧思的包裝指導下，成就了一項項美麗的母親節義賣商品，沒想到受這次疫情的影響，訂單乏人問津。

不懂疫情的無情，憨兒們每天還是努力的折著手工玫瑰花，並綁上母親節花卡，這是一整年他們最快樂的時光了，因為花朵在製作完成義賣出去後，總讓他們很有成就感，只是成品愈來愈多，箱子也堆得滿滿的，還有一旁多肉盆栽擺得整齊漂亮，憨兒卻百思不解的問著，「為什麼沒有人來買花？」

真善美基金會附設希望家園教保老師謝秀絹表示，折玫瑰花能訓練憨兒的手眼協調能力，栽種多肉植物則是能陶冶身心愉快，在疫情影響下，儘管不能出門，但生活要過，學習一樣要繼續，只是商品愈做愈多堆在家園，憨兒們確實有些傷心。

憨兒手作商品玫瑰花一朵只要10元，體恤醫護人員的辛苦，更發起了一份公益二份愛心的活動，期待社會大眾愛心動起來，一起揪好友來認購憨兒手作玫瑰（預計募集1萬朵），真善美將為您轉送給桃園的醫護人員們，為他們支持打氣。

市議員謝美英是真善美基金會的長期捐款者，她表示，今年受疫情影響，各項經濟活動受到波及，社福團體更是首當其衝。今年真善美推出的「手作玫瑰送給桃園醫護」是令人很溫馨的活動，結合公益並向醫護致敬，非常值得大家共襄盛舉。