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楊梅慈輝分校ＳＨＯＷ課程　校長：自己也曾是迷途少年

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
弱勢孩子生長環境比較辛苦，影響身心靈的發展，許多患有燥鬱症、過動症等，普遍體弱多病，營養不均衡，每到用餐時間更會看見各班導師拿著保鮮盒發放藥物的景象。記者高宇震／攝影
弱勢孩子生長環境比較辛苦，影響身心靈的發展，許多患有燥鬱症、過動症等，普遍體弱多病，營養不均衡，每到用餐時間更會看見各班導師拿著保鮮盒發放藥物的景象。記者高宇震／攝影

1997年發生「白曉燕命案」震驚全台，「大家希望不要再有下一個陳進興」，由於陳也曾是中輟生，使得當時推崇菁英教育的台灣社會，開始關注這群生長在艱困環境的孩子們。政府提出於全台各地設立「慈輝專案」，招收中輟、弱勢、單親、隔代教養的孩子，時任桃園縣縣長的呂秀蓮女士在楊梅秀才里這個曾出五名秀才的小山窩興建了楊梅國中秀才分校。

過去全台慈輝班最多高達10間，隨著少子化及經營不易，現在僅剩5間，其中桃園市楊梅國中秀才分校為全台規模最大的，全校學生八班共120人左右。秀才分校靠著特色課程「秀才SHOW才情」，更於108年獲得全台僅4間國中由教育部所頒發的教學卓越金質獎。

「秀才SHOW才情」課程由秀才教學團隊，曾任分校教務組長、輔導組長的王淑貞及現任校長江樹嶸等人共同規畫完成。楊梅國中校長江樹嶸表示，校方針對這些家庭背景特殊的孩子，量身打造特色課程「秀才SHOW才情」，包括4大課程主軸，他指出，由於校內許多孩子從小失去父母，透過課程「品茗淚濕襟」課程，從楊梅特產秀才茶出發，了解認同楊梅這塊土地，進而感知父母恩情，指引尋找「愛」；從小受家暴，而有暴力傾向的孩子，「習藝摘梅寶」讓他們學習爵士鼓、鋼琴等樂器，捏陶拉坯等技藝，增進自信心，也陶冶性情。

弱勢孩子生長環境比較辛苦，影響身心靈的發展，許多患有燥鬱症、過動症等，普遍體弱多病，營養不均衡，每到用餐時間更會看見各班導師拿著保鮮盒發放藥物的景象，「神行雪山夢」課程成立路跑隊及登山隊，鍛鍊孩子們的體能，期許他們都能像水滸傳中的神行太保，有強健體魄能承受各種挫折，完成夢想；「奔馳巧匠坊」課程，則提供汽修、木工、中西餐、資訊、美髮、園藝等生涯探索課程，讓孩子能有一技之長，靠一己之力改善家中經濟環境。

「老師們在秀才教書就像在和黑社會拔河，拉近孩子與善的距離」，江樹嶸表示，自己也曾是一名迷途少年，由於從小在國外長大，返台讀高中後，因課業跟不上同儕，壓力使他失去自信心，加上正值血氣方剛的年紀，得不到關懷，使他開始成群結黨走上偏路，更曾因打架鬧事換過四所高中。他說，秀才的孩子跟自己很像，沒有人生目標，也得不到家庭的溫暖，他認為，用家庭的關懷、師長的教育、同儕的關心，才能改變這些孩子偏差的行為。

桃園市楊梅國中秀才分校為全台規模最大的，全校學生八班共120人左右。記者高宇震／攝影
桃園市楊梅國中秀才分校為全台規模最大的，全校學生八班共120人左右。記者高宇震／攝影
「神行雪山夢」課程成立路跑隊及登山隊，鍛鍊孩子們的體能，期許他們都能像水滸傳中的神行太保，有強健體魄能承受各種挫折，完成夢想。圖／楊梅國中提供
「神行雪山夢」課程成立路跑隊及登山隊，鍛鍊孩子們的體能，期許他們都能像水滸傳中的神行太保，有強健體魄能承受各種挫折，完成夢想。圖／楊梅國中提供

菁英 教育部 隔代教養

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