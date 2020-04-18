天氣好加上連日零確診？ 大溪老街湧入3、4千人

連日零確診加上天氣好，桃園市大溪老街今天湧入人潮，大溪福仁里長黃春成表示，雖相較疫情爆發前，老街假日平均2萬人次造訪，今天天氣好有出太陽，估計遊客數與前兩個禮拜清明連假人潮最高峰4月3日差不多，約有3、4千人，遊客數是近兩個禮拜最多的。

桃園市府風管處表示，除大溪分局派員於老街（和平路）宣導保持1公尺社交距離，也進行人流管治，以橋頭停車場585個停車位為準，若停車數達停車容量50%時，就會於CMS（道路之可變訊息標誌）發布警示，達60%時，會請警方於老街外圍入口，包括康莊路中正路口、和平路口及大溪區公所旁，進行交通管治，禁止車輛進入。而今天橋頭停車場最高停車數僅200初頭，未達50%，因此未實施交通管制。

黃春成表示，老街防疫方面，除了大溪警方近期有派人到老街宣導，保持安全距離、戴口罩等防疫觀念，防疫期間，清潔隊每個禮拜六日也會在遊客造訪前早上9點，進行老街路面的消毒。