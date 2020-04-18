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五一連假 新竹縣熱門觀光景點將實施人流管制

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天到內灣老街，呼籲遊客外出佩戴口罩，商圈、業者加強環境消毒並暫停試吃。 記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天到內灣老街，呼籲遊客外出佩戴口罩，商圈、業者加強環境消毒並暫停試吃。 記者陳斯穎／攝影

受新冠肺炎疫情影響，民眾避免到人多的地方、較少出遊，影響觀光產業，過去假日總是人山人海的內灣老街，在疫情期間，就算天氣好的周末，遊客也僅剩3成，六福村今天入園人數也僅約3000人，不過五一連假即將到來，新竹縣長楊文科今天仍特別到內灣老街，呼籲遊客外出佩戴口罩，商圈、業者加強環境消毒並暫停試吃。

楊文科表示，為避免五一連假造成防疫破口，針對縣內熱門觀光景點與商圈，推出相關防疫措施，包含內灣商圈、北埔商圈、湖口老街等商圈，將以各商圈周遭停車場車量為人流管制依據，警察局也會配合協助各商圈作好總量控管，避免人群聚集。

交旅處指出，各商圈都設管制站控制人流，超過最大上限，便會勸導旅客轉往其他景點遊玩。目前規劃內灣商圈內公有停車場停滿時，即啟動所設3個管制站控制人流，人數上限為4000人；北埔商圈周遭13個停車場停車量過半時，將啟動所設的5個管制點控制人流，並在台三線上南興、中山、埔心三個路口管制車流，人數上限為1萬人。

湖口老街停車場停滿，即啟動人流、車流管制，人數上限為500人；竹北光明商圈因餐廳林立，已請請各店家區隔座位、配戴口罩、環境消毒等防疫措施。

另外，遊樂場所包含六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園等，除會定時消毒遊樂設施外，並以園區遊客最大承載量的5成，設為疫情期間防疫遊客承載量。

若六福村入園人數超過上限1萬2千人，立即暫停售票，並透過粉絲頁與官網公告在園人數，供民眾參考；小叮噹科學主題樂園也將透過園區車輛入口管制，超過入園人數上限2200人，立即進行入口車輛管制，停止入園。

新竹縣長楊文科今天到內灣老街，呼籲遊客外出佩戴口罩，商圈、業者加強環境消毒並暫停試吃。 記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天到內灣老街，呼籲遊客外出佩戴口罩，商圈、業者加強環境消毒並暫停試吃。 記者陳斯穎／攝影
過去假日總是人山人海的內灣老街，在疫情期間，就算天氣好的周末，遊客也僅剩3成。記者陳斯穎／攝影
過去假日總是人山人海的內灣老街，在疫情期間，就算天氣好的周末，遊客也僅剩3成。記者陳斯穎／攝影

內灣 停車場 老街

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