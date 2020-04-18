空氣瀰漫瓦斯臭味 苗栗環保局追查原來是廢棄鐵桶廢油

苗栗縣頭份市從本月16日晚間街頭瀰漫異味，苗栗縣議員陳光軒、黎煥強接連接到不少民眾反映，有濃濃瓦斯味、腐臭味，經瓦斯公司、消防局、警察局與環保局追查下，發現源頭是頭份大橋附近的一間資源回收廠在處理廢棄鐵桶時外漏出來的原料氣味，由於已造成惡臭汙染，環保局依違反空氣汙染防治法第32條，將對業者開罰，至少裁罰10萬。

苗栗縣議員陳光軒、黎煥強今會同環保局人員到資源回收廠現勘，現場味道仍很濃烈，汙染源鐵桶已經剪碎回收，兩人要求殘留沒有清理乾淨的原料要妥善處理，請環保局後續追查鐵桶送往回收廠處理狀況。

陳光軒說，從星期四晚間接獲民眾反映，也有不少民眾在臉書社團「我是頭份人」PO文「外出聞到濃濃瓦斯味」。黎煥強說，他也接到民眾反映，昨天晚間異味沿著中港溪飄散，從頭份、尖山、大厝、公館里等，接到中港溪周邊里民反應聞到臭味。

苗栗縣政府環保局指出，經追查發現，資收場業者在處理時廢棄鐵桶時，要將桶子壓碎時，鐵桶內殘料廢油溢出，溢散到空氣，廢油內有含有硫的化合物，溢散時又因風向關係到處飄散。