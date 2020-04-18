快訊

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

東南亞比照歐美入境得先通報 特定對象需住防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空氣瀰漫瓦斯臭味 苗栗環保局追查原來是廢棄鐵桶廢油

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣議員黎煥強（左一）、陳光軒（右一）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強（左一）、陳光軒（右一）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供

苗栗縣頭份市從本月16日晚間街頭瀰漫異味，苗栗縣議員陳光軒、黎煥強接連接到不少民眾反映，有濃濃瓦斯味、腐臭味，經瓦斯公司、消防局、警察局與環保局追查下，發現源頭是頭份大橋附近的一間資源回收廠在處理廢棄鐵桶時外漏出來的原料氣味，由於已造成惡臭汙染，環保局依違反空氣汙染防治法第32條，將對業者開罰，至少裁罰10萬。

苗栗縣議員陳光軒、黎煥強今會同環保局人員到資源回收廠現勘，現場味道仍很濃烈，汙染源鐵桶已經剪碎回收，兩人要求殘留沒有清理乾淨的原料要妥善處理，請環保局後續追查鐵桶送往回收廠處理狀況。

陳光軒說，從星期四晚間接獲民眾反映，也有不少民眾在臉書社團「我是頭份人」PO文「外出聞到濃濃瓦斯味」。黎煥強說，他也接到民眾反映，昨天晚間異味沿著中港溪飄散，從頭份、尖山、大厝、公館里等，接到中港溪周邊里民反應聞到臭味。

苗栗縣政府環保局指出，經追查發現，資收場業者在處理時廢棄鐵桶時，要將桶子壓碎時，鐵桶內殘料廢油溢出，溢散到空氣，廢油內有含有硫的化合物，溢散時又因風向關係到處飄散。

環保局指出，由於事件造成惡臭汙染，將依違反空氣汙染防治法第32條第3款，從事操作行為，致產生異味汙染物規定，至少裁罰10萬罰鍰。

苗栗縣議員黎煥強、陳光軒今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強、陳光軒今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強（右一）、陳光軒（左一）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強（右一）、陳光軒（左一）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強（左）、陳光軒（右）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強（左）、陳光軒（右）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員黎煥強（左）、陳光軒（右）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員黎煥強（左）、陳光軒（右）今會同環保局人員到資收場查看，載送廢棄鐵桶的小貨車仍有濃濃的臭味。記者劉星君／攝影

苗栗縣 資源回收 空氣汙染

延伸閱讀

辯稱土石堆置在合法場地 北市環保局開罰扣車輛機具

影／性平政治座談改線上群聚 苗栗5議員隔空相挺

頭份后庄國小、建國國中家長會捐口罩套給師生一同防疫

影／曾稱投資生產口罩！苗栗議員鄭聚然：機器工廠找到

相關新聞

空氣瀰漫瓦斯臭味 苗栗環保局追查原來是廢棄鐵桶廢油

苗栗縣頭份市從本月16日晚間街頭瀰漫異味，苗栗縣議員陳光軒、黎煥強接連接到不少民眾反映，有濃濃瓦斯味、腐臭味，經瓦斯公司...

新竹峨眉湖新秘境！臨湖步道捕捉湖光水色夕陽美景

新竹縣峨眉湖多了一個新秘境！交通部觀光局參山國家風景區管理處配合前瞻計畫，分期將既有的步道整修再新闢步道完成環湖，近期完...

方向盤有握球！油門可用手操控 苗栗首輛身障教練車掛牌

苗栗縣第一輛身障教練車最近掛牌，昨天並通過會勘，即日起可受理招生報名，提供身障朋友駕訓及考驗；苗栗地區的駕訓班以往沒有可...

血庫亮起「急缺」警示紅燈 桃園明天出動4台捐血車

受到疫情波及，血庫持續告急，國際扶輪3502地區日前在桃園展演中心捐血亭辦捐血活動，廣受好評，明天早上8點30到晚上6點...

桃園蓮花季不停辦但取消群聚 22間農場獲3300萬紓困

新冠肺炎影響持續，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，市府所屬場館均延至6月30日不外借，而7、8月的觀音蓮花季暫不停...

苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理

針對新冠肺炎疫情，交通部對受影響發生營運困難的相關運輸產業實施紓困振興方案，包括遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車...

漁獲大減 79艘漁船包圍中油第三接收站

中油公司在桃園觀音外海新建天然氣第3接收站，漁民認為受工程衝擊漁獲減少，還有網具被工作船絞壞，繼去年中壢區漁會抗議後，桃園區漁會昨天一早出動79艘漁船包圍接收站阻止繼續施工，直到下午雙方協調後各退一步，漁船紛紛回港，但仍要中油給予善意回應，否則不排除再次動員抗爭。

通霄高鐵瞬間音爆停訟 將設隔音牆

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵瞬間音爆問題困擾居民10多年，居民與高鐵公司纏訟多年，透過立委陳超明、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿協助，昨天雙方合議停止訴訟，高鐵公司需從北側隧道口至苗121線路緣，兩側施作各長450公尺，高度不得低於2.25公尺的隔音牆。

客家桐花祭登場 邀你賞4月雪

油桐花盛開時節，行政院客家委員會昨天在苗栗縣銅鑼鄉泥崎伯公舉辦伯公祭祀，為客家桐花祭揭開序幕，客委會配合防疫政策取消群聚活動，仍整理全台賞桐步道及打造夏雪-地景藝術，歡迎大家走到戶外親近山林。

竹市聯合紓困中心洽詢者眾 竹縣商圈設服務線爭取補助

新竹市政府因應疫情成立聯合紓困服務中心，連日來不少勞工及中小企業洽詢勞工紓困措施，市府指出，受疫情影響的自營作業者或無一定雇主的勞工勞動部推出補助3萬元紓困措施，20日起上路，符合資格的勞工可向所投保的工會申請，另外，疫情衝擊新竹縣8大商圈，有的來客數剩1、2成，縣府設立服務專線輔導業者爭取振興補助。

觀旅業向醫護致敬 桃園飯店送500個五星餐盒

桃園市觀光旅遊發展協會慰勞辛苦的醫護人員，昨天準備500個飯店精緻餐盒送到衛福部桃園醫院，協會理事長李三蓮說，希望表達對醫護人員的敬意，市長鄭文燦幫忙將暖心餐盒送到醫護人員手上，感謝業者獻出愛心，將媒合其他飯店業者跟進，讓更多醫護享用美味。

防疫還招標壘球賽？ 鄭文燦猛K體育局

全台嚴密防疫之際，桃園市政府體育局上月竟仍招標桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽，預計240隊近4400人參賽。體育局長莊佳佳昨在防疫會議中建議停辦，市長鄭文燦當場重話批說，規模更大、時間更晚的市運會都先停了，「壘球賽怎麼3月還去招標？」指體育局作法不當、考量欠周到。

熱門新聞

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

當年張學良、陳儀軟禁地 基隆旭丘指揮所將花1億元整修挖掘

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

「負責和經理打情罵俏」 新北勞工局貼文引爭議下架

湯德章故居暫緩拆除！台南市文資處今公告為暫定古蹟

GINO開超跑崇右演講 怎從谷底翻身炸出驚喜創高點閱率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。