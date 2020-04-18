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別進來了！桃市啟動管制虎頭山、拉拉山與角板山停車場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
今天天氣不錯，不少人開車到風景區出遊，其中虎頭山停車場停車數在中午前達標60％，轄區警方派員管制車輛進入。圖／桃園市風景管理處提供
今天天氣不錯，不少人開車到風景區出遊，其中虎頭山停車場停車數在中午前達標60％，轄區警方派員管制車輛進入。圖／桃園市風景管理處提供

新冠肺炎疫情延燒，桃園市政府風景區管理處在虎頭山、大溪中正公園及大溪老街周邊、慈湖、小烏來等停車場執行車流管制，由於今天天氣不錯，不少人開車到風景區出遊，其中虎頭山、角板山拉拉山停車場停車數在中午前都陸續達到60％，分別由轄區警方管制車輛進入，並透過愛企桃網站與桃園智慧遊APP與CMS等發布警示。

市府風管處指出，針對風景區已祭出各項防疫措施，包含定時廣播或派員到戶外宣導保持安全社交距離，進入室內空間全程戴口罩與量額溫，另也在各大風景區執行停車管制，主要以停車場停車數過半就要對外發布警示，若超過6成就要管制車輛進入。

風管處長廖育儀說，上周因為下雨，只有虎頭山風景區停車數超過6成，因此啟動車流管制，由於今天天氣不錯，不少人把握好天氣出遊，虎頭山三聖宮停車場車停滿5成，就已先發布警示，在早上10點35分時停車數達60%，由轄區警方到場管制車輛進入。

另，角板山與拉拉山停車場在今天中午12點，停車數都達標60%，因此也相繼啟動車輛管制，並掛出告示「人流已達管制標準，遊客車輛暫停進入」，角板山管制點在中正路與台7線萊爾富處，另拉拉山則是依據林務局所屬巨木區遊客若達500人先通知風管處發布警訊，達700人就由風管處通知大溪警分局管制遊客上山，請民眾配合。

桃園虎頭山、角板山與拉拉山停車場停車數在今天中午前都陸續達60％時，分別由轄區警方管制車輛進入，並透過愛企桃網站與桃園智慧遊APP與CMS等發布警示。圖／取自桃園智慧遊APP
桃園虎頭山、角板山與拉拉山停車場停車數在今天中午前都陸續達60％時，分別由轄區警方管制車輛進入，並透過愛企桃網站與桃園智慧遊APP與CMS等發布警示。圖／取自桃園智慧遊APP
今天天氣不錯，不少人開車到風景區出遊，其中角板山停車場停車數在中午前達標60％，轄區警方派員管制車輛進入。圖／桃園市風景管理處提供
今天天氣不錯，不少人開車到風景區出遊，其中角板山停車場停車數在中午前達標60％，轄區警方派員管制車輛進入。圖／桃園市風景管理處提供

停車場 拉拉山 角板山

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