新竹峨眉湖新秘境！臨湖步道捕捉湖光水色夕陽美景

新竹縣峨眉湖多了一個新秘境！交通部觀光局參山國家風景區管理處配合前瞻計畫，分期將既有的步道整修再新闢步道完成環湖，近期完工的步道「至真段」在天恩彌勒佛院後方臨水而建，長度約142公尺，步道旁有數棵落羽松，春天則有水鳥悠游水面，夕陽西下倒影湖面，美不勝收，讓遊客飽覽湖景風光，步道終點也特別設置心型花圈供遊客拍照打卡。

參山處表示，峨眉湖依山傍水，風景秀麗，自然生態豐富，參山處配合前瞻計畫發展浪漫台三線亮點景區，由宗教文化出發，融入水岸生態、吊橋歷史故事、體驗當地風情、深入客家文化，打造峨眉湖環湖步道，結合豐富資源與四季變化與水鳥等豐富生態，帶動觀光人潮促進獅頭山風景區觀光發展。

參山處規劃建置「至真」、「至美」、「至善」、「靜身」、「靜心」、「靜靈」等路段環湖步道，除早期完工的既有路段外，第一階段編列1億6千7百多萬元分期建置，完工後加上既有步道就能形成近3公里的小迴圈環湖步道。

「至真段」第1期工程目前已完工，第2、3、4期工程設計發包中，總長度約1公里「至美段」也正進行設計作業，而「靜心段」已在107年完工，完工路段約171公尺。

參山國家風景區管理處副處長曹忠猷也感謝在地民眾、宗教無私提供土地，才讓環湖步道得以設計、建置，各段命名也採以「真、善、美」為主，期望能讓遊客體驗純粹之美。未來將持續規劃建置靜身及靜靈共約3公里多的環湖路段，預計5年內全部完工啟用，屆時將呈現媲美日月潭的環湖步道，提供更好的散步及騎乘自行車空間，遊客也可依體力、時間自由選擇走約6公里長的大環湖步道或約3公里長的小環湖步道。