方向盤有握球！油門可用手操控 苗栗首輛身障教練車掛牌

苗栗縣第一輛身障教練車最近掛牌，昨天並通過會勘，即日起可受理招生報名，提供身障朋友駕訓及考驗；苗栗地區的駕訓班以往沒有可供身障者駕訓的特製教練車，有駕駛需求的身障者往往要到桃園、台中才能接受駕訓，縣內第一輛身障特製教練車掛牌使用，對縣內身障者學習駕駛是一大福音。

頭份市安全駕訓班最近改裝完成縣內第一輛身障特製教練車並掛牌，新竹區監理所苗栗監理站為了更瞭解身障朋友駕車需求，17日特邀苗栗縣脊髓損傷者協會理事長官有文及會員一起到現場試駕並交換意見，也獲得駕訓業者允諾調整更符合需求。

苗栗監理站指出，身障朋友駕車的需求常因人數少而較難推動，苗栗地區以往也沒有相關的駕訓班可學習練車，安全駕訓班完成第一輛身障特製教練車掛牌，即日起可提供身障朋友訓練及考驗。

苗栗監理站第二股指出，身障者可能有不同的四肢功能障礙，因此駕駛的車輛也必須配合改裝，例如右腳受傷無法踩油門，就要將油門踏板改為左腳踩踏，如雙腳都有功能障礙，油門就得改為以手操控，駕車非常重要的方向燈指向操作，如左手無法操作就得改為右手操控。

另外，方向盤上也增加方便施力的「握球」，目前縣內第一輛掛牌的身障特製教練車，在業者的努力下，已可提供七、八成肢體身障者的駕駛需求；身障教練車配合道路駕駛的路考需要，因此也得掛牌、加裝行車記錄器、保險及繳納相關稅金。

監理站指出，身障者駕車與一般人同樣要先到醫院體檢，其次到監理站接受鑑定，評估是否需要特製車輛或需改裝項目，如屬特製車輛，未來如通過考驗也限定駕駛此車。