鎵興國際移工宿舍科技防疫獲肯定 林智堅希望經驗分享

新竹市長林智堅訪視鎵興國際移工宿舍關心防疫情形，宿舍採取體溫雲端管理系統等科技防疫，公共空間及隔離房環境都落實防疫，連電梯都有人數限制及站位方式，確保安全距離，林智堅表示肯定並希望經驗分享給更多移工宿舍業者，保護移工的健康及科技產業的安定。

林智堅說，竹市有近1萬7千移工，大都在園區就業，感謝鎵興國際集團與市府攜手防疫，照顧1886名移工健康，善用科技器材防疫，人員分流管理也到位，他也提醒移工遵守規定，落實分組分流管理、保持安全社交距離，也期待將經驗分享給其他移工業主。

鎵興國際集團總經理黎高興等人說明各項防疫措施，包括入門以紅外線檢測移工體溫、上班前移工可自主上傳雲端體溫管理，通知雇主體溫狀況，以酒精消毒、使用口罩、關閉部分公共區域，同公司移工紅藍分流、獨立樓層隔離檢疫房等，居家檢疫的移工採1人1室、獨立洗曬衣、專人送餐及使用後消毒殺菌等措施。

勞工處長黃錦源呼籲，新引進的產業類移工，由雇主或仲介公司辦理居家檢疫14天，須事先經主管機關查核，確認符合1人1室等規範，以及如何落實門禁管制等機制後，始得引進移工。