桃園第2座滾輪滑梯在大溪 埔頂公園還有溜索、樹屋遊區

桃園市政府在桃園區風禾公園打造大型滾輪滑梯，深獲好評，市府工務局近月改造大溪埔頂公園，也在新遊戲場興建滾輪滑梯，是桃園第2座，另也運用公園地形特色，打造高空溜索、樹屋遊戲區與防災鞦韆等特色遊具，而在公園大榕樹下，則運用樹蔭興闢自然休憩空間，新遊戲場已在昨天開放，歡迎民眾趁著好天氣到公園踏青遊戲。

市府工務局指出，市府陸續打造開放共融式遊戲場，並以多元、挑戰性及安全性為目標，希望大人小孩或身障者能一起使用並在學習中成長，今年上半年更新完成包括平鎮區新勢公園、大園區橫山書法藝術公園、楊梅區頭重溪柚子公園，以及大溪區埔頂公園共4座公園，各有其特色，都值得家長們帶小朋友逐一挑戰。

最新完成開放的大溪埔頂公園共融式遊戲場有4大遊戲區，分別為1組高空溜索、1組滾輪溜滑梯、樹屋遊戲區及1組防災組合鞦韆，提供變化多端、挑戰無限的空間，踏上遊戲區平台，可選擇要溜滾輪滑梯還是高空溜索而下，滾輪滑梯長15公尺，雖然規模較風禾公園小，但仍提供民眾遊戲新體驗，高空溜索也能讓大人小孩感受到滑溜快感。