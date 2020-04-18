竹市60處公園1周內完成噴藥消毒 讓親子玩得安心
新冠肺炎病毒存留環境可能成為傳染媒介，新竹市政府加強維護公共地區環境安全，防疫消毒大隊展開熱點公園第2次噴藥工作，針對60處人潮聚集的公園，預計1周內完成預防性噴藥。
市長林智堅指出，公私部門要齊力合作對抗疫情，呼籲營業場所、大眾運輸業者、社區管委會務必依照中央疫情指揮中心相關指引，進行內部場所消毒，防止疫情擴散，共同確保市民安全健康。
林智堅說，3月25日已成立防疫消毒大隊，針對民眾出入頻繁的戶外公共場所環境第1次噴藥消毒，包括車站、客運站、百貨公司、公園、量販店及學校、商圈的休憩空間、遊樂設施、洗手檯及廁所等噴灑稀釋後的漂白水消毒。
防疫消毒大隊展開第2次噴藥工作，針對60處人潮聚集的公園，預計1周內完成預防性噴藥，其中南大、頂竹圍、綠光、中央等公園都有親子遊樂設施，深受親子喜愛，市府加強防疫消毒，提供親子安心的休憩場所，讓孩子可以更盡興玩樂。
市府環保局長江盛任說，營業場所的消毒指引環保局已函請各目的事業主管機關轉送，請業者務必落實清潔消毒及自主管理，並鼓勵於適當地點揭示消毒頻率，並張貼「本場所已依環保署消毒指引完成消毒」標示，讓民眾安心進去消費，減輕疫情對營業場所的影響。
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