藥局周日不賣口罩 桃園600多間藥局有38間提出申請

新冠肺炎期間為讓藥局喘息，中央流行疫情指揮中心宣布19日起各診所、藥局每周日停止販售口罩，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議指出，桃園市600多間健保特約藥局，其中有38間提出申請，主要是1人藥局或藥師年長，他預計下周找藥師公會等座談，了解基層壓力與負擔並給予鼓勵。

鄭文燦說，有些藥局是1人藥局，或藥師年紀較長，防疫期間忙不過來， 所以中央決定星期日不賣口罩以紓緩藥局負擔，而目前桃園一共有600多間健保特約藥局，其中有38間藥局提出退出申請，但目前未擴大。

鄭文燦解釋，這38間大部分退出原因是1人藥局，所以請衛生局舉辦基層藥局座談會，並邀藥師公會、西藥商公會等出席。另外，基層診所在防疫也很有負擔、壓力，下周也邀請醫師公會、診所協會來座談，希望給予更大鼓勵與支持。

鄭文燦也提到，法務局針對公、民營銀行，將降1碼、2碼，包括房貸、信用卡等措施，目前掌握情況是公營銀行主動降息，而民營銀行原則將降息1碼，若要降息2碼，得貸款戶提出申請，市府會積極了解狀況，必要時協助市民申請適用降息2碼。