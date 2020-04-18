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血庫亮起「急缺」警示紅燈 桃園明天出動4台捐血車
受到疫情波及，血庫持續告急，國際扶輪3502地區日前在桃園展演中心捐血亭辦捐血活動，廣受好評，明天早上8點30到晚上6點將在同個地點續辦，這次完成捐血者一樣致贈口罩、酒精隨身瓶與雞蛋等禮品，現場還有摸彩、樂團表演，希望吸引更多人挽袖捐熱血，為加速消化捐血人潮，明天將出動4輛捐血車同時服務，歡迎民眾參與。
依據新竹捐血中心血庫資訊，4種血型中以AB型最缺，庫存不到4天，亮起「急缺」的警示紅燈，其他A、B、O型庫存也不多，皆亮起4到7天不等的「偏低」黃色燈號。
國際扶輪社3502地區指出，民眾只要明天到場完成捐血250cc，可獲贈10個口罩、10毫升隨身消毒用酒精瓶、1盒10顆友善酵素蛋，若捐500cc可領取2份，贈品共1千份送完為止；另完成捐血者還可參加摸彩活動，有機會再拿到限量的裝箱雞蛋、運動毛巾或500毫升消毒酒精。
明天捐血活動現場在11點到12點之間，也邀來國際知名薩克斯風演奏家顏慶賢老師帶領「和諧薩克斯風四重奏團」友情贊助演出，希望能用悠揚樂聲陪伴大家度過捐血時光；捐血地點在桃園展演中心前的捐血亭（桃園區同德六街與藝文一街口）。
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