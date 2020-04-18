聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園蓮花季不停辦但取消群聚 22間農場獲3300萬紓困
新冠肺炎影響持續，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，市府所屬場館均延至6月30日不外借，而7、8月的觀音蓮花季暫不停，但各休閒農場有群聚活動都應取消，鄭也提到，中央紓困休閒農場部分，桃園已收到22件申請，獲得3300多萬元貸款，農業局會繼續輔導有需要的業者。
鄭文燦說，市府所屬各場館，包括活動中心、市區發展協會，社福機構等，一律到6月30日不外借，期間會做滾動式檢討，待疫情告個段落後才會解封，這也是避免群聚造成使用單位負擔。
農業局長郭承泉在會議中請示，有關預定今年7月4日至8月30日的觀音蓮花季是否停辦？鄭文燦表示暫不宣布取消，但仍不舉行群聚活動，因為各個休閒農場本身有自己活動，必須做好人流管制、防疫對策，基本上是回歸到各休閒農場的夏季活動，但群聚活動部分都會取消。
鄭文燦指出，目前各休閒農場來客數都下降，平均降幅落在3至5成間，農委會有紓困貸款及農場設備更新，包括農事體驗活動等，已經協助一共22個申請案，獲得3300萬左右貸款，因截止日期到4月24日，已請農業局針對該案輔導其他休閒農場業者爭取權益。
鄭文燦也說，觀光工廠部分大多以遊覽車團客為主，所以衰退率也高達5成，他近日走訪各觀光工廠，除了解防疫對策，也希望將來紓困可將觀光工廠納入，現在有關未來振興券、酷碰券會納入，不過觀光工廠需要的未來紓困類型，最近走訪完畢會舉辦座談會了解需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言