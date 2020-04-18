桃園蓮花季不停辦但取消群聚 22間農場獲3300萬紓困

新冠肺炎影響持續，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，市府所屬場館均延至6月30日不外借，而7、8月的觀音蓮花季暫不停，但各休閒農場有群聚活動都應取消，鄭也提到，中央紓困休閒農場部分，桃園已收到22件申請，獲得3300多萬元貸款，農業局會繼續輔導有需要的業者。

鄭文燦說，市府所屬各場館，包括活動中心、市區發展協會，社福機構等，一律到6月30日不外借，期間會做滾動式檢討，待疫情告個段落後才會解封，這也是避免群聚造成使用單位負擔。

農業局長郭承泉在會議中請示，有關預定今年7月4日至8月30日的觀音蓮花季是否停辦？鄭文燦表示暫不宣布取消，但仍不舉行群聚活動，因為各個休閒農場本身有自己活動，必須做好人流管制、防疫對策，基本上是回歸到各休閒農場的夏季活動，但群聚活動部分都會取消。

鄭文燦指出，目前各休閒農場來客數都下降，平均降幅落在3至5成間，農委會有紓困貸款及農場設備更新，包括農事體驗活動等，已經協助一共22個申請案，獲得3300萬左右貸款，因截止日期到4月24日，已請農業局針對該案輔導其他休閒農場業者爭取權益。

鄭文燦也說，觀光工廠部分大多以遊覽車團客為主，所以衰退率也高達5成，他近日走訪各觀光工廠，除了解防疫對策，也希望將來紓困可將觀光工廠納入，現在有關未來振興券、酷碰券會納入，不過觀光工廠需要的未來紓困類型，最近走訪完畢會舉辦座談會了解需求。