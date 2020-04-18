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苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理。圖／苗栗監理站提供

針對新冠肺炎疫情，交通部對受影響發生營運困難的相關運輸產業實施紓困振興方案，包括遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人，自今年4月1日至6月30日共3個月，將補貼駕駛人在補貼期間每月1萬元，苗栗監理站紓困申請不打烊，今、明2天假日全面加班受理。

苗栗監理站指出，為讓受補貼對象駕駛可儘速完成補貼款申領，苗栗監理站特別於4月18日、19日上午8點到下午5點開設假日窗口受理申請，由業者申請需填具請領清冊、提供金融機構存摺封面影本、所屬駕駛人從業證明影本；駕駛個人申請者，請提供申請人身分證影本、金融機構存摺封面影本、申請人從業證明影本 (計程車運輸合作社社員、個人經營計程車客運業免填)，送至監理站第3股辦理，將有專人以最快速度協助處理。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗縣相關紓困補貼方案均已受理，截至目前已受理個人車行薪資補助約288件、遊覽車客運業64件、小客車租賃業51件，呼籲符合資格業者可來電洽詢並積極申請，詳細紓困資訊可至交通部公路總局網頁或撥打苗栗監理站電話037-331806分機301洽詢。

監理站 計程車 遊覽車

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