向防疫幕後英雄致敬 捐千支護目鏡助防疫

台灣能夠在這一波新冠肺炎衝擊中成為全世界模範生，堅守在第一線的醫護人員功不可沒，小林眼鏡新竹南大店、西大視光中心，近日陸續將近千支護目鏡親自送到竹苗地區大型醫院及消防單位，用實際行動力挺這些幕後英雄，也呼籲大家一起攜手守護台灣。

小林眼鏡新竹西大視光中心經理黎姵彤表示，到目前為止，獲贈護目鏡的機構有新竹馬偕醫院、國泰醫院、中國醫藥大學附屬新竹醫院、南門醫院、新竹國軍醫院、仁慈醫院、台大新竹醫院、衛福部苗栗醫院急診室、順順居家護理所、新竹消防局埔頂分隊。

黎姵彤說，她們親自送護目鏡給這些單位，同時附上感謝卡片，感恩醫護、消防人員在防疫期間的艱辛付出。另外，也有部份醫護人員及有護目鏡使用需求的顧客，主動前往她們店裡索取，她們很歡迎醫護人員及老顧客前往索取，送完為止。