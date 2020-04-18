向防疫幕後英雄致敬 捐千支護目鏡助防疫
台灣能夠在這一波新冠肺炎衝擊中成為全世界模範生，堅守在第一線的醫護人員功不可沒，小林眼鏡新竹南大店、西大視光中心，近日陸續將近千支護目鏡親自送到竹苗地區大型醫院及消防單位，用實際行動力挺這些幕後英雄，也呼籲大家一起攜手守護台灣。
小林眼鏡新竹西大視光中心經理黎姵彤表示，到目前為止，獲贈護目鏡的機構有新竹馬偕醫院、國泰醫院、中國醫藥大學附屬新竹醫院、南門醫院、新竹國軍醫院、仁慈醫院、台大新竹醫院、衛福部苗栗醫院急診室、順順居家護理所、新竹消防局埔頂分隊。
黎姵彤說，她們親自送護目鏡給這些單位，同時附上感謝卡片，感恩醫護、消防人員在防疫期間的艱辛付出。另外，也有部份醫護人員及有護目鏡使用需求的顧客，主動前往她們店裡索取，她們很歡迎醫護人員及老顧客前往索取，送完為止。
「醫護是最前線的守護者，當你們在前線作戰時，小老百姓的我們就是你們最強力的後盾，我們一起攜手守護台灣。」黎姵彤說，在這一波疫情衝擊中，醫護、消防人員承受的工作壓力及風險很大，他們是台灣成為防疫模範生的真正幕後英雄，贈送護目鏡除了是向他們表達敬意與謝意，也是希望他們保護好自己，這樣才能繼續在崗位上保護民眾。
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