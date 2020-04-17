因應疫情苗栗縣府首度視訊會議 5月1日起實施彈性上班

因應新冠肺炎疫情，防疫工作不鬆懈，苗栗縣政府今使用視訊軟體Jitsi Meet召開因應COVID-19（新冠肺炎）疫情應變整會議，縣長徐耀昌主持，聽取衛生局簡報各項防疫工作，由於首次使用視訊，聲音收訊斷斷續續，不過大致正常，徐耀昌說，若疫情發展更趨嚴重，將使用視訊召中、大型開會議，避免人群聚集，並維持縣務正常運作。

今天視訊會議中，人事處也宣布，避免接觸傳染風險，中央流行疫情指揮中心建議，因應疫情實施彈性上班措施，錯開上下班時間，疏緩同一時間出入人潮。苗栗縣府從5月1日開始實施。

人事處指出，疫情期間公務人員及約聘人員（550人）實施上午8點到9點，1小時彈性上班；下午5點到6點彈性下班。適用勞基法同仁約有500人，仍維持現行8點到8點半彈性上班，下午5點到5點半下班。

今天視訊會議，苗栗縣政府計畫處指出，打造「會議用視訊、病毒不傳播」視訊會議環境，避免會議場所成為群聚感染源，在各局處架設完成視訊硬體設備，協助各主管及同仁熟悉方式，採用行政院政務委員唐鳳及教育部所共同推薦的「Jitsi Meet」及「Cisco WebEX」等軟體，藉由視訊，節省交通時間，減少人員交互感染風險，確保縣政工作不受疫情影響。

今天視訊會議，由衛生局長張蕊仙報告目前縣內疫情監測、醫療整備及社區防疫等各項工作，另外也宣導中央流行疫情指揮中心公布的最新防治措施，包括歐美兩洲返國民眾應先通報，家中有慢性病、長者、幼童者一律入住防疫旅館。另外景點、夜市及寺廟等地4月10日起開始人流管制，將採取單一出入口、維持攤位安全距離、取消試吃活動、增設隔板等，在風景區如人潮過多，將透過簡訊發送警告，提醒民眾注意。