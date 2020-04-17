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再度零確診 桃園喜來登酒店外牆秀愛心、THX字樣

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣。圖／桃園喜來登酒店提供
我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣。圖／桃園喜來登酒店提供

我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣，房客也都開心配合，將一路亮到晚上8點，吸引不少民眾駐足欣賞，紛紛拿起手機、相機拍照取景，留下這令人感動的珍貴畫面，期盼台灣能盡早度過疫情難關。

桃園喜來登酒店今天響應桃園觀光旅遊發展協會義舉，一口氣準備500份飯店便當送給衛福部桃園醫院，由於台灣今天再度迎接0確診的好消息，今晚也邀集房客，利用客房燈光營造出愛心與感謝字樣，向努力控制疫情的第一線防疫與醫護人員致謝。

桃園喜來登酒店今晚6點半開始，在靠大園一側的飯店外牆打出愛心燈光，靠觀音一側的外牆則為英文的THX字樣，飯店業者特別感謝房客的熱情配合，大家得知要運用燈光替台灣打氣，都相當開心，但避免亮熄燈影響房客作息，因此亮燈到晚上8點。

桃園喜來登酒店也在臉書粉絲專頁放上今晚的亮燈照片，特別感謝第一線防疫與醫護人員連月來的付出，「醫護加油！台灣加油！疫情終將過去，未來肯定會更好！」

桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣，吸引民眾拍照取景。圖／桃園喜來登酒店提供
桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣，吸引民眾拍照取景。圖／桃園喜來登酒店提供
我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣。圖／桃園喜來登酒店提供
我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣。圖／桃園喜來登酒店提供
我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣。圖／桃園喜來登酒店提供
我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈光，排列出大愛心與THX字樣。圖／桃園喜來登酒店提供

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