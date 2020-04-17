桃市民進黨僅張火爐登記 上任目標「招新血黨員」

民進黨地方黨部主委改選，桃園市戰況相對單純，僅現任主委、前市議員張火爐1人完成登記為同額選舉，若無意外，5月24日投票將順利當選，張火爐有望繼續連任，但他也透露民進黨桃園市黨部黨員流失嚴重，從1年2千人剩到8千多人，他說，連任黨部主委之後將積極招募新血，找回流失黨員，希望能持續擴大民進黨在桃園的版圖。

民進黨桃園市黨部13日至今天受理第19屆全國黨員代表與第3屆桃園市黨部黨職人員登記，全國黨代表有李鎮楠、張丞儀、趙武雄、林政輝、游陳麗鳳、李倪玉英、郭承亮、黃瓊慧、呂景楓、張曉昀、陳蔡明鳳、呂學逸、謝志忠、廖輝星等14人登記，黨部主委僅張火爐1人登記，另市黨員代表36人、執行委員16人、評議委員9人登記。

黨部主委此次僅張火爐完成登記，與2018年黨部主委選舉狀況相似，當時也經黨內協調，出現同額選舉情況，2年過去，此次仍僅張火爐1人登記，戰況較外縣市單純。

張火爐今晚表示，未來連任黨部主委，會繼續做好黨務工作，尤其要努力增加黨員的數量，因2年前自己剛上任主委時，黨員有1萬2千多人，現在只剩8千多人，他分析可能是因中央與地方都由民進黨執政，因此部分黨員鬆懈了，沒繳黨費而退出，但他認為，為了民進黨永續執政，黨部要積極招募認同民進黨的新血，以擴大民進黨版圖。

張火爐也說，桃園市由鄭文燦市長執政，目前各項重大建設都在積極展開，身為地方黨部也將協助市政推動，希望桃園未來發展更好，成為台灣重要城市領頭羊。