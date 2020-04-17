快訊

安倍晉三：強力支持台灣以觀察員身分參與WHO

華南永昌證3月虧47億元 總座陳錦峰將調整職務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市民進黨僅張火爐登記 上任目標「招新血黨員」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部2018年主委改選，當時由張火爐（左）接任，此次仍僅他一人登記，為同額選舉。圖／民進黨桃園市黨部提供
民進黨桃園市黨部2018年主委改選，當時由張火爐（左）接任，此次仍僅他一人登記，為同額選舉。圖／民進黨桃園市黨部提供

民進黨地方黨部主委改選，桃園市戰況相對單純，僅現任主委、前市議員張火爐1人完成登記為同額選舉，若無意外，5月24日投票將順利當選，張火爐有望繼續連任，但他也透露民進黨桃園市黨部黨員流失嚴重，從1年2千人剩到8千多人，他說，連任黨部主委之後將積極招募新血，找回流失黨員，希望能持續擴大民進黨在桃園的版圖。

民進黨桃園市黨部13日至今天受理第19屆全國黨員代表與第3屆桃園市黨部黨職人員登記，全國黨代表有李鎮楠、張丞儀、趙武雄、林政輝、游陳麗鳳、李倪玉英、郭承亮、黃瓊慧、呂景楓、張曉昀、陳蔡明鳳、呂學逸、謝志忠、廖輝星等14人登記，黨部主委僅張火爐1人登記，另市黨員代表36人、執行委員16人、評議委員9人登記。

黨部主委此次僅張火爐完成登記，與2018年黨部主委選舉狀況相似，當時也經黨內協調，出現同額選舉情況，2年過去，此次仍僅張火爐1人登記，戰況較外縣市單純。

張火爐今晚表示，未來連任黨部主委，會繼續做好黨務工作，尤其要努力增加黨員的數量，因2年前自己剛上任主委時，黨員有1萬2千多人，現在只剩8千多人，他分析可能是因中央與地方都由民進黨執政，因此部分黨員鬆懈了，沒繳黨費而退出，但他認為，為了民進黨永續執政，黨部要積極招募認同民進黨的新血，以擴大民進黨版圖。

張火爐也說，桃園市由鄭文燦市長執政，目前各項重大建設都在積極展開，身為地方黨部也將協助市政推動，希望桃園未來發展更好，成為台灣重要城市領頭羊。

民進黨 鄭文燦

延伸閱讀

民進黨台中市黨部主委改選 僅1人登記

台東民進黨主委選戰 劉櫂豪和李翠峯女兒對決

民進黨基市黨部主委蘇仁和、陳志成登記 張錦煌不參選

民進黨花蓮縣黨部主委下月改選 兩人登記

相關新聞

再度零確診 桃園喜來登酒店外牆秀愛心、THX字樣

我國今天再度傳出好消息，新冠肺炎今天「0」確診，桃園喜來登酒店今天晚上邀請住房房客響應，今晚6點半在飯店外牆兩側以客房燈...

桃市民進黨僅張火爐登記 上任目標「招新血黨員」

民進黨地方黨部主委改選，桃園市戰況相對單純，僅現任主委、前市議員張火爐1人完成登記為同額選舉，若無意外，5月24日投票將...

桃市市政大樓推實名制洽公 秘書處長也輪班舉牌站4小時

桃園市政府市政大樓推行前後門洽公實名制，員工出示識別證、民眾要出示市民卡或身分證才能進入，為順暢出入動線，市府秘書處八十...

鄭文燦不滿發包全國慢壘賽 桃體育局：停辦、虛心檢討

桃園市體育局6、7月將舉辦第4屆桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽，賽事採購案日前決標，市長鄭文燦今天在防疫會議上動怒，不滿防...

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

新竹市政府因應疫情成立聯合紓困服務中心，連日來不少勞工及中小企業洽詢，尤其勞工關心的紓困措施，市府指出，因應疫情影響的自...

桃園五星飯店便當 500份暖送醫護人員

為第一線醫護人員加油打氣！桃園市觀光旅遊發展協會慰勞辛苦醫護人員，今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院...

高鐵瞬間音爆纏訟多年終於停訟 高鐵將在通霄設隔音牆

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵瞬間音爆問題困擾居民10多年，居民與高鐵公司纏訟多年，透過立委陳超明、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿協...

竹市公幼增加90名額 5月1日公告招生簡章

新竹市公幼及非營利幼兒園5月1日公告招生簡章，5月25日開放登記，今年因三民國小附設幼兒園增設3班，公幼抽籤名額增加90...

不畏逆境 柔道女孩想當白衣天使

家扶基金會往年4月都會舉辦全國自強兒童表揚大會，表彰各地家扶中心勤奮向學、友愛孝悌、品德優良的扶助兒童、少年，今年受疫情影響取消全國頒獎大會；新竹家扶中心主任沈俊賢昨天親自帶著獎章與紀念品，嘉勉尖石國中學生羅如均身處逆境仍努力不懈，在柔道領域獲得傑出表現，也勉勵她繼續保持樂觀進取的生活態度，勇敢面對人生挑戰。

鄭文燦天天開防疫會議 體育局3月竟招標四千人壘球賽

新冠肺炎肆虐，桃園市長鄭文燦包含六、日，天天和一級主管開防疫會議，今天體育局長莊佳佳提出6、7月舉辦的「桃園盃全國社區慢...

桃園3家防疫旅館降價 入住可回溯4月1日最多領七千回饋

桃園市目前3家防疫旅館使用率7成多，因業者獲得「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，補助每房...

桃視訊法律諮詢 議員促疫期增加時段

桃園市推出視訊法律諮詢服務，每周二、四下午開放預約，但每次約僅有3到5人使用。市議員陳雅倫認為，正逢防疫期間，視訊法律諮詢值得大力推廣，但現行安排在平日下午，對上班族不方便，建議增開假日或晚上時段，讓更多人能受惠。市府法務局表示，會依實際使用狀況來調整，將優先增開晚上時段。

熱門新聞

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

影／欠1萬8罰單老屋遭拍賣 他批官員不知民間疾苦

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

神阿古道將復原 南投縣斥資1200萬通往阿里山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。