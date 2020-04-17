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桃市市政大樓推實名制洽公 秘書處長也輪班舉牌站4小時
桃園市政府市政大樓推行前後門洽公實名制，員工出示識別證、民眾要出示市民卡或身分證才能進入，為順暢出入動線，市府秘書處八十多人配合輪班，上班時間得在門口站崗舉牌，處長顏子傑也不例外，今天下午3點在大門要站到晚上7點，逐一提醒民眾要出示證件，他笑說，感謝民眾都很配合，站崗也可觀察有無局處首長「摸魚」。
桃園市政府市政大樓4月1日起為防堵新冠肺炎，開始實施洽公實名制，前後門都有管制點，駐衛警替進入民眾以酒精消毒雙手，接著則要過卡，員工出示識別證，民眾則出示市民卡或身分證刷卡，若忘了帶證件，則要填寫健康聲明書確認身分才能進入。
由於大門推行洽公實名制進行管制，不少首次造訪的民眾都不清楚，因此秘書處輪班到場引導民眾出示證件或是填寫健康聲明書，這項工作全秘書處總動員，下至臨時人員，上至處長等主管階層都要排班，從早上7點到晚上7點，排班1次要站4個小時。
「有沒有帶身分證或市民卡？」顏子傑今天下午3點在大門站崗，逐一向民眾提醒，若為府內員工，則提醒下周開始也要用識別證過卡，才能掌握進入紀錄，另還拿著「4月20日起未戴口罩、禁止進入（外科口罩、布口罩等皆可）牌面，向民眾宣導。
顏子傑說，今天是第2次輪班，基本上大家都很配合，會主動準備證件進入市府，輪班站崗工作，處內員工都會輪到，尤其主管職要督導，次數會更多；市府新聞處長詹賀舜恰好經過大門，看見顏在門口宣導也給予肯定，「處長以身作則，大家就會更認真執行洽公實名制工作」，讓防疫沒有缺口。
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