鄭文燦不滿發包全國慢壘賽 桃體育局：停辦、虛心檢討

桃園市體育局6、7月將舉辦第4屆桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽，賽事採購案日前決標，市長鄭文燦今天在防疫會議上動怒，不滿防疫會議早就啟動，體育局竟仍展開招標作業，做法不當，要求檢討；市府體育局回應，招標作業欠缺周延，將虛心檢討改進，局長莊佳佳說，今年賽事確定停辦，將與廠商協議變更契約，明年再辦。

桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽今年將邁入第4屆，號稱是全國唯一以北中南區方式進行的全國性大型慢壘比賽，去年吸引全台219隊報名，近4400人參與，往年都在6月舉行預賽、7月辦理決賽，由於今年受到疫情影響，市長鄭文燦裁示取消辦理。

不過，鄭文燦今天在防疫會議上得知，體育局在2、3月份仍持續辦理公開招標作業，相當不滿，直言防疫會議2月就在開了，怎麼3月還去招標？加上規模更大、時間更晚的市運都停了，體育局作法不當、考量欠周到。

市府體育局說明，今年循往例於2月開始辦理公開招標相關作業，壘球賽採購案在3月19日完成決標，當時考量疫情尚未明顯轉趨惡化，且本賽事為全國性活動，所需籌備宣傳期較長，擔心6、7月若如期舉辦，可能籌備不及，因此招標作業當時並未中斷，不過仍持續關注疫情發展狀況，並有向廠商說明後續須配合疫情狀況，可能會延期。

體育局指出，由於評估新冠肺炎疫情短期內難以解除，為避免因疫情不明影響籌辦作業及避免市府預算損失，今年將取消辦理，以保留契約及預算方式於明年舉辦，以確保活動品質效益並兼顧得標廠商權，體育局會持續關注疫情避免類似情事再度發生。