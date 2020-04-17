勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請
新竹市政府因應疫情成立聯合紓困服務中心，連日來不少勞工及中小企業洽詢，尤其勞工關心的紓困措施，市府指出，因應疫情影響的自營作業者或無一定雇主的勞工，勞動部推出補助3萬元紓困措施20日起上路，每個月補助1萬元，期限是3個月，市長林智堅提醒符合申請資格的勞工朋友可向所投保的職業工會提出申請。
林智堅說，聯合紓困服務中心跨局處提供各項紓困補助與貸款協助，無論是減班與失業勞工、服務業業主、夜市攤商、公司企業的紓困疑難雜症都可來洽詢失業與薪資補助、利息補貼、水電減免等，市府會協助與企業、勞工一同度過疫情難關。
連日來服務中心洽詢的企業與勞工不少，勞工處指出，今年3月31日前已在職業工會參加勞保的勞工，投保薪資2萬4千元以下，且107年個人綜合所得稅位未達課稅標準(40萬8千元)者，可備妥存摺封面影本及申請書，20日起可向所投保的工會申請，洽詢者的資料都有登錄，市府持續追蹤輔導，有問題可打1999協助轉接。
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