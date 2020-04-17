桃機關閉20登機門 中午準時熄燈

為減輕新冠肺炎對桃園機場的衝擊，交通部核定桃機自今天（17日）12時起停用20個登機門，中午時間一到，電力工作人員首先切斷電力準時熄燈，保全人員再在登機口的玻璃門上貼上「防疫期間，暫停使用」的告示，更用伸縮欄柱擋住入口，候機室也利用暫停使用這段時間趕緊進行整建維護工程。

桃園機場前天(14日)創下航廈0人入境的最慘紀錄，眼看疫情不知何時才會結束，桃園機場雖然沒有像立委建議的關閉航廈，但是為節約實體管理、維護與作業人力成本，同時把握運量谷底加速重大工程進行，桃機公司表示，今天先進行第一階段關閉縮措施，停用包括第一航廈A1至A5、B1至B5、第二航廈C6至C10、D6至D10共20個登機門及內候機室，公共區域及商業服務設施暫不關閉，未來將視情況進行第二階段關閉作業，屆時將等公共服務設施及商業服務的作業人員、倉庫物料及各項配套措施安排妥適完備後才進行。

關閉的空間，桃機將進行機坪、空橋、登機室等整建，目前已經有數個登機室在關閉機門措施前已經動工，未來將更大規模動工整建維護。

但是國境關閉，桃機營運成本也得到縮減，但是相對也斷了機場業者的生計，桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，桃園機場想盡辦法省錢，但是政府委託經營的業者卻苦無收入，還要支出機場的維護軟硬體費用，最沉重的上萬名員工及其家庭的生活照顧，業者在沒有現金流入的情形下，遲早會付不出薪水？