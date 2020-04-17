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桃機關閉20登機門 中午準時熄燈

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午時刻熄燈後，保全人員關門並貼上「暫停進入」的告示。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午時刻熄燈後，保全人員關門並貼上「暫停進入」的告示。記者鄭超文／攝影

為減輕新冠肺炎桃園機場的衝擊，交通部核定桃機自今天（17日）12時起停用20個登機門，中午時間一到，電力工作人員首先切斷電力準時熄燈，保全人員再在登機口的玻璃門上貼上「防疫期間，暫停使用」的告示，更用伸縮欄柱擋住入口，候機室也利用暫停使用這段時間趕緊進行整建維護工程。

桃園機場前天(14日)創下航廈0人入境的最慘紀錄，眼看疫情不知何時才會結束，桃園機場雖然沒有像立委建議的關閉航廈，但是為節約實體管理、維護與作業人力成本，同時把握運量谷底加速重大工程進行，桃機公司表示，今天先進行第一階段關閉縮措施，停用包括第一航廈A1至A5、B1至B5、第二航廈C6至C10、D6至D10共20個登機門及內候機室，公共區域及商業服務設施暫不關閉，未來將視情況進行第二階段關閉作業，屆時將等公共服務設施及商業服務的作業人員、倉庫物料及各項配套措施安排妥適完備後才進行。

關閉的空間，桃機將進行機坪、空橋、登機室等整建，目前已經有數個登機室在關閉機門措施前已經動工，未來將更大規模動工整建維護。

但是國境關閉，桃機營運成本也得到縮減，但是相對也斷了機場業者的生計，桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，桃園機場想盡辦法省錢，但是政府委託經營的業者卻苦無收入，還要支出機場的維護軟硬體費用，最沉重的上萬名員工及其家庭的生活照顧，業者在沒有現金流入的情形下，遲早會付不出薪水？

雖然桃機公司及民航局和交通部以經是政府部門動作最快最積極紓困的單位，已經推出減免租金、權利金的措施，詹成吉呼籲，業者需要的不只是減免租金，需要的是跨部會的協調救助，懇請政府特別重視經濟受災最最嚴重的桃機慘業，如果再求助無門，產業發展協會將發動萬名員工連署向小英總統陳情求救。

為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，桃機公司將利用這段時機進行維護整建工程。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，桃機公司將利用這段時機進行維護整建工程。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午前登機室還亮著燈。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午前登機室還亮著燈。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午時刻準時熄燈。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午時刻準時熄燈。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午時刻熄燈後，保全人員關上門。記者鄭超文／攝影
為減輕新冠肺炎疫情的衝擊，桃園機場今天中午大規模關閉20個登機門，中午時刻熄燈後，保全人員關上門。記者鄭超文／攝影

桃園機場 桃機 新冠肺炎

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