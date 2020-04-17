台南偏鄉龍崎防疫防災不易 區公所超前部署演練因應

台南市龍崎區因應疫情超前部署，今天舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離，與在地計程車業者簽訂疏散撤離支援協定，協助颱風豪雨來臨前撤離守護鄉親。

龍崎區公所因應肺炎疫情變化，為維護公務正常運作、為民服務不致中斷，實施人力分組及第二辦公場所應變演練，選定崎頂里人口集中區的「老人文康活動中心」為第二辦公室，今天由主秘李衍昌率員工分組演習異地辦公處所整備，包含課室分艙定位、對洽公民眾採實名制量測體溫、酒精消毒、引導申辦業務事項等，並對電話、傳真及電腦資訊設備建置、電子公文傳送、視訊連線等一一確認可用，模擬演練動作相當確實。

龍崎區長蕭琇華表示，肺炎疫情持續蔓延，為維持公所正常運作，民眾服務不中斷，規畫人力分組及第2辦公場所應變，結合災防會報演練，更能確實防災。