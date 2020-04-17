快訊

中選會通過罷韓案 6月6日舉行投票

文化大學傳命案 1職員陳屍校內草叢

台南偏鄉龍崎防疫防災不易 區公所超前部署演練因應

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龍崎區因應疫情舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離。記者周宗禎攝影
龍崎區因應疫情舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離。記者周宗禎攝影

台南市龍崎區因應疫情超前部署，今天舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離，與在地計程車業者簽訂疏散撤離支援協定，協助颱風豪雨來臨前撤離守護鄉親。

龍崎區公所因應肺炎疫情變化，為維護公務正常運作、為民服務不致中斷，實施人力分組及第二辦公場所應變演練，選定崎頂里人口集中區的「老人文康活動中心」為第二辦公室，今天由主秘李衍昌率員工分組演習異地辦公處所整備，包含課室分艙定位、對洽公民眾採實名制量測體溫、酒精消毒、引導申辦業務事項等，並對電話、傳真及電腦資訊設備建置、電子公文傳送、視訊連線等一一確認可用，模擬演練動作相當確實。

龍崎區長蕭琇華表示，肺炎疫情持續蔓延，為維持公所正常運作，民眾服務不中斷，規畫人力分組及第2辦公場所應變，結合災防會報演練，更能確實防災。

區公所還將分組異地辦公演練情境與災防會報結合，演練現場錄影即時傳送到災防會報，讓市府與會人員及地方里長透過螢幕觀看演練過程，了解防範疫情實施異地辦公內容。市府災防辦公室參事侯俊彥到場察看，肯定區公所在防災、防疫工作用心。

龍崎區因應疫情舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離。記者周宗禎攝影
龍崎區因應疫情舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離。記者周宗禎攝影
龍崎區因應疫情舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離。記者周宗禎攝影
龍崎區因應疫情舉行異地辦公的演練，並在汛期前開辦災害防救會報，規畫災害應變偏遠保全戶撤離。記者周宗禎攝影

疫情 肺炎 計程車

延伸閱讀

客家桐花祭伯公祭祀揭開序幕 安心防疫快樂賞桐

零確診！台南大員皇冠假日酒店住第2晚不用錢

彰化縣美術家百棒聯展 防疫期間也能在家看

Yahoo奇摩推「愛你遠一點」 AR濾鏡當防疫神隊友

相關新聞

桃園五星飯店便當 500份暖送醫護人員

為第一線醫護人員加油打氣！桃園市觀光旅遊發展協會慰勞辛苦醫護人員，今天一口氣準備500個飯店精緻餐盒直送到衛福部桃園醫院...

高鐵瞬間音爆纏訟多年終於停訟 高鐵將在通霄設隔音牆

苗栗縣通霄鎮城北里高鐵瞬間音爆問題困擾居民10多年，居民與高鐵公司纏訟多年，透過立委陳超明、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿協...

竹市公幼增加90名額 5月1日公告招生簡章

新竹市公幼及非營利幼兒園5月1日公告招生簡章，5月25日開放登記，今年因三民國小附設幼兒園增設3班，公幼抽籤名額增加90...

不畏逆境 柔道女孩想當白衣天使

家扶基金會往年4月都會舉辦全國自強兒童表揚大會，表彰各地家扶中心勤奮向學、友愛孝悌、品德優良的扶助兒童、少年，今年受疫情影響取消全國頒獎大會；新竹家扶中心主任沈俊賢昨天親自帶著獎章與紀念品，嘉勉尖石國中學生羅如均身處逆境仍努力不懈，在柔道領域獲得傑出表現，也勉勵她繼續保持樂觀進取的生活態度，勇敢面對人生挑戰。

鄭文燦天天開防疫會議 體育局3月竟招標四千人壘球賽

新冠肺炎肆虐，桃園市長鄭文燦包含六、日，天天和一級主管開防疫會議，今天體育局長莊佳佳提出6、7月舉辦的「桃園盃全國社區慢...

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

堪稱火鍋超市始祖的「祥富水產」昨晚無預警停業，桃園有2家分店，其中一家在桃園家樂福經國店內，不料樓管已用推車將店門擋住，...

桃園3家防疫旅館降價 入住可回溯4月1日最多領七千回饋

桃園市目前3家防疫旅館使用率7成多，因業者獲得「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，補助每房...

桃視訊法律諮詢 議員促疫期增加時段

桃園市推出視訊法律諮詢服務，每周二、四下午開放預約，但每次約僅有3到5人使用。市議員陳雅倫認為，正逢防疫期間，視訊法律諮詢值得大力推廣，但現行安排在平日下午，對上班族不方便，建議增開假日或晚上時段，讓更多人能受惠。市府法務局表示，會依實際使用狀況來調整，將優先增開晚上時段。

疫情阻旅程 苗縣消費爭議激增12.5倍

疫情打亂許多人出國計畫，桃竹竹苗4縣市政府今年首季受理消費爭議案件激增，桃市暴增8倍，苗縣更成長12.5倍，多以旅行社、機票或旅館住宿等糾紛為大宗。桃園市5名消保官努力消化案量，協調會議已排到5月，多名議員昨要求市府加強宣導消費爭議處理原則，也要追蹤進度回報，以保障消費者權益。

巷內美食／A Cake A Day圓甜點夢 分享烘焙樂趣

隱身在苗栗市鬧區「A Cake A Day一天只做一個甜點的甜點店」是甜點師劉偉苓的夢想工作室，原本在大學擔任行政工作的她，放棄穩定工作，到日本學甜點，學成後先在台北打拚，去年回到家鄉苗栗圓夢，開甜點工作室，也開設烘焙課程，販售限量甜點，每天一推出，很快就預訂一空。

新埔新農民市場 將微整、翻新

由穀倉轉型的新竹縣新埔鎮新農民市場，購物空間明亮潔淨、裝潢簡約優雅，年營收達5000多萬，吸引全台多個農會前來取經，農會將推動周邊食農教育場域加值，進行微整、翻新，帶動周邊觀光。

飼主染疫 桃市安置寵物有專用運輸艙

新冠肺炎確診者飼養的犬貓等寵物不得外出，桃園市動保處成立的寵物隔離安置服務中心，獲企業捐助的寵物專用隔離運輸艙昨天亮相，能安全隔離寵物，保障第一線動物管制人員健康。

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。